开国高官红三代特权故宫豪车撒欢 墙外网友咋说?

中国微博刊载，1月17日14时56分，有一名网名叫：“露小宝LL”的网友，在微博晒了一组照片。照片里有两名年轻女子在一辆大G前合影。该网友并配了这样一句话：“赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿~”。女子开大奔进故宫”事件刷爆朋友圈，中国网络一片谁给的特权？质疑，刷爆网络，超过武汉肺炎话题。设址在美国的文学城是日多篇报道，引发众多评论，喜怒调侃。

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据报道说，中国北京故宫博物馆官方发文回应并道歉，但网络批评指故宫道歉敷衍了事，并没有回应网络批评实质。故宫发文说，针对今日有网民发布周一开车进入故宫事件，经核查属实。故宫博物院对此深表痛心并向公众诚恳致歉。今后，我院将严格管理，杜绝此类现象。感谢社会各界对故宫博物院的关爱与监督。

据文学城的网络批评，喜怒调侃均有。nowhere001说， 就是最普通的关系呗，哪有那么复杂。关键是看这孩子会不会把放她进去的在故宫工作的哥们供出去。一旦供出去哥们的饭碗是保不住了。据小矛 发表评论称，这件事的反响如此巨大说明了国人对特权阶级的深恶痛绝。共产党控制一切，把国家资产当作是分赃的猪肉，实在是大大的坏啊！

据xyf80批评，漂亮的外表，丑恶的心灵，只想着炫耀明摆着犯下了七宗罪里的骄傲。

lthy 说，在皇宫内撒欢车震是挺刺激。而mirror1 说，故宫这么轻描淡写道个歉就算完事儿了，老百姓这两天正赌气没地方撒呢，不把事情的来龙去脉讲清楚，没完。

据worley说，国家领导人的二奶呗。故宫是人家赵家人的，赵家人的二奶可以随便进。

挺没劲的发表评论说，以后大家也就知道了，所谓闭馆就是为了权贵特权阶层清场。

意大利通心粉认为， 太子党媳妇儿大于美帝总统和封建皇帝，没毛病。

老李子发表评论说，赤裸裸的乳滑！GuoLuke2说，中国人民都没尊严，故宫能有尊严？而杀敌三千，自伤一万说，没啥。赵家人开车进赵家宫，习惯就好。

三俗不俗 发表评论说，这是赵家奴婢撒野，真正的赵家人叶剑英孙女叶静子在太庙举行婚礼。太庙是明清皇家祭祖的宗祠。

stapler123 则说，在中国权贵面前，特朗普，法国总统。。。。。算个屁呀！

署名伦敦的BUD发表评论说，成功转移了民众对贸易协议的关注，只是牺牲了两只小鸡，这个买卖太值了。

据猪年行运说，背景深厚，领导的心上人，保安见了也要巴结一下。什么规章制度，那是专门治刁民用的。

据吃素的狼批评说，呵呵，攀上何长工的膀子，也未必就敢撒野。毕竟何长工是张国焘的人，毛泽东的冤家对头，后台老板就找错人廖。这女人敢撒野，依仗的还是自己的本事 - 大腿根那点在天朝官场无往不利的现代化武器。

"没事逛逛88说，看来哪怕权贵家庭也保不齐有几个智商在平均线以下的家庭成员，最好还是看紧了别放出来给自家惹祸"

据BillyZ说，看看那个京A8的车牌就知道不是郭美美。陈云的话没错，权掌在它们子弟手里才放心，不然这些孙子敢这么嚣张？

scbean 说，印象里何某人还当过煤炭部部长。记不太清了。果然姓赵，不是韭菜，必然轻轻放下！反腐就是个笑话！

据4nite说，真是红色江山永不倒，都第三代了还可以这么嚣张。

而dus_安东69说，中国体制悲哀的缩影。官二代红二代，事实上就是不希望江山倒塌才没有宪政的气度。

玉面小飞龙_007说，原来她不是露美美，她是何其蠢！

读书行路则说，习主席彭麻麻都是步行进去的，你敢开车，还嘚瑟？！按说在北京这种高官云集的地方，他们家的背景也算不了什么吧。小空姐素质不高，进退失度，看不出眉眼高低啊，坑爹啊！