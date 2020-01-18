悉尼大学副教授投书呼吁台湾理应成为正常国家

蔡英文在11日落幕的台湾大选中以817万高票获得连任，民进党再次在国会过半后，澳大利亚悉尼大学副教授巴博内斯（Salvatore Babones）15日以「台湾理应成为正常国家」为题，投书美国「外交政策」（Foreign Policy）呼吁国际社会承认台湾为一员。

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据中央社报道：巴博内斯在评论文章中表示，国际社会须停止玩台湾地位游戏，美国应渐进式承认台湾。台湾文化主要源于中国虽是不争的事实，但台湾不是中国，正如同美国不是英国，奥地利也不是德国。他说，台湾与世界上其他地方一样拥有複杂历史，中国虽在台湾历史上佔一大部分，但在现今台湾组成中所佔比例却越来越小。

巴博内斯引述去年6月公布民调指出，目前56.9%的台湾民众认为自己是台湾人，36.5%认为自己同时是台湾人及中国人，只有3.6%认为自己是中国人。他表示，中国对香港的打压，使台湾人更加不愿被北京统治。

巴博内斯说，台海两岸各自维持事实上独立已长达70年，所谓「一中」迷思也越来越薄弱，中国领导人虽多次表示，不放弃以武力统一台湾，但两栖攻击在后勤上充满挑战，北京究竟是否有能力执行也令人怀疑。

巴博内斯强调，没有理由因为未来敌对威胁，让拥有2400万人口的台湾永远停留在不确定状态。他说：「现在是时候世界各国承认台湾为国际社会一员，此时不做更待何时？」

巴博内斯表示，台湾自治若能更加站稳脚步对美国有利，虽要美国在外交上承认台湾不可能马上发生，美国11月大选前也不太会有什麽实际发展，但若蔡总统要求，让美台关係逐渐升级应会是下一任美国政府「待办事项」。

巴博内斯指出，蔡总统2016年12月2日致电祝贺当时美国总统当选人川普，美国可透过更多类似作为提升台湾地位，像是双方通话、派遣贸易代表团及官员访问等。

他强调，台湾理应成为正常国家，这虽不是美国的问题，但美方能透过渐进式承认台湾，协助自身达成更大目标，例如经济自由化、促进人权。他也呼吁，日本与南韩等美国区域盟友及印度与越南等新兴伙伴，也应加入相关努力。

他说：「台湾不是唯一被中国霸凌的国家，若美国让齿轮开始转动，亚洲其他地方可能也会顺应时势加入其阵营。」