或担心北京阴影 奥威尔《1984》成俄罗斯最畅销书

英国作家奥威尔的小说《1984》成为俄罗斯近10年来最受欢迎的文学作品。这部反极权主义经典名著在普京统治下的俄罗斯社会正引起越来越多的共鸣。有分析认为，许多俄罗斯人担心，国家正走上类似中国的随处监控和审查之路。

广告 继续浏览后续

据美国之音报道说，俄罗斯人忧心走上中国监控之路，奥威尔《1984》成最畅销书。据俄罗斯出版集团“Eksmo-Ast”上个星期对媒体表示，这个集团所经销的最近10年来在俄罗斯最为畅销的两本书分别是：英国作家奥威尔的小说《1984》，以及美国作家布雷德伯里的小说《蒲公英酒》。

该报道引述这家俄罗斯最大的出版商说，把传统的纸板图书，电子图书和有声读物等所有销售手段都包括在内，从2010年到2019年的10年里，它们总共销售了180万本奥威尔的小说《1984》。小说《蒲公英酒》的销量与此相同。这家俄罗斯出版商说，俄罗斯图书市场的销量近年稳步增长，去年增幅能达7%到 8%。

小说《1984》于1949年出版，书中讨论了极权主义的扩张，当局无处不在的监控和监视，以及洗脑和思想改造、政治宣传和修改历史等等。小说作者，英国左翼作家奥威尔早年曾参加过西班牙内战，他支持同弗朗哥交战的西班牙共产党所领导的共和军，因此也目睹和经历了当年共产党阵营内斯大林式的清洗和内斗。奥威尔的另一部作品《动物庄园》与《1984》一样后来都成为经典反共名著。在苏联时代，这两本小说都被列为禁书。俄罗斯时事评论人士尼科里斯基说，苏联解体后，《1984》等小说作为外国文学作品开始在俄罗斯的中小学课堂上讲授。

报道引据尼科里斯基说，最近10年也可看成普京在俄罗斯执政的第二阶段，这期间当局的监控监视变本加厉，政治打压和迫害一年比一年严重，在今天普京统治下的俄罗斯，对比现实生活，俄罗斯人从小说《1984》中找到了共鸣。尼科里斯基说，斯大林在俄罗斯又卷土重来，社会上有一种开始怀恋过去的苏联的情绪。此外，新闻和各种审查在收紧，当局大量布设摄像头和各种监视网络，就如同《1984》中提到的“老大哥”在监视和注意你的每一步，这些都让许多俄罗斯人感到国家会倒退回过去的苏联专制时代，人们觉得未来充满黑暗，没有信心。

报道称，尼科里斯基说，俄罗斯与中国的关系越来越好，但许多俄罗斯人也知道中国无处不在的监视，再加上普京当局开始加强控制最后一块自由阵地互联网，这使《1984》比奥威尔的另一部小说《动物庄园》更在俄罗斯受到欢迎，更能打动人心。因为与反映十月革命和布尔什维克的小说《动物庄园》相比，《1984》更贴近今天的俄罗斯现实生活。

尼科里斯基说，“《动物庄园》中没有‘老大哥’，而《1984》中描述的‘老大哥’形象是许多俄罗斯人今天最为关心的，因为最近这些年来人们对监控升级感到越来越恐惧。正因为如此，我们看到近些年来的许多示威活动中，一个主要口号就是，‘俄罗斯不是中国’。因为一提到中国，人们就联想到党和安全机构对每个人每一步无处不在的监控。”

美国之音说，与此同时，莫斯科市政府星期五（1月17日）宣布公开招标，为首都交通领域的人脸识别系统征集电脑设备供应商。俄罗斯内务部长去年10月表示，当局正在首都地区布设更多的具有人脸识别技术的摄像头。