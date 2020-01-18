曾报道香港反送中 大陆女权媒体人黄雪琴被拘3月后获释

中国大陆关注女权问题的独立记者黄雪琴，在去年10月17日被广州警方以“寻衅滋事罪”刑事拘捕，外界猜测与其此前参与报道香港“反送中”示威活动有关。而据最新消息显示，她本人已在今年1月17日取保获释。

广告 继续浏览后续

在2018年波及全球的有关性侵的讨论浪潮中，黄雪琴曾协助曝光多起中国大学教职人员被指参与性侵及性骚扰的事件，包括北京航空航天大学博士毕业生罗茜茜，在微博上实名举报论文导师对自己的性骚扰经历事件。此外，黄雪琴还发表多篇关注“MeToo”议题的文章。在当时，她及众多关注女权问题的人士一起向性侵受害人提供帮助，将请愿书送交各大学。她们的目标是，在中国建立起能打击性侵行为的机制。而去年香港掀起“反送中”运动后，黄雪琴在6月参加了香港首次大规模的游行，并在网络创作平台 “Matters”上发表文章，讲述自己参加游行活动的经历，形容自己参加集会是“带着要去发声、参与、见证并记录历史的心态”。

报道显示，黄雪琴6月11日在个人脸书上分享她写下的相关文章后，广州警方便于6月11日深夜到她家中进行骚扰，导致她父母十分恐惧。不久后，黄雪琴原定九月去香港就读香港大学法律研究生，但她八月底被警方传召时，护照跟港澳通行证都被没收，导致她无法如原计划入学就读。 同年10月，黄雪琴传出了与外界失联的消息。随后她被证实于10月17日被警方带走，后其亲友在打探消息后被告知黄雪琴已被广州警方以“寻衅滋事罪”拘留，外界怀疑这与她早前发文评论香港“反送中”运动有关。

就这一引起外界广泛关注的事件，长期关心中国维权人士的“南方傻瓜关注群”在脸书发布了这一讯息，并附上黄雪琴照片的贴文写道：“我是雪琴，回来了，谢谢你们。暂时不方便与大家当面道谢。心里记得。一秒钟的黑暗不会让人成为瞎子。” 黄雪琴此前曾担任《新快报》、《南都周刊》的调查记者，关注性别平权、官员贪腐、企业污染、弱势族群等议题。作为独立记者，黄雪琴曾在自己的文章留言区表示“作为一个大陆的记者，如实记录是唯一我能做的”。