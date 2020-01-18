有争议? 刘鹤说话了
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中国官方媒体新华社援引中国国务院副总理刘鹤周三的讲话指，中美签署第一阶段经贸协议为未来中美关系创造了有利条件。路透社没有提及关于刘鹤讲话多天后披露的细节。中美签署贸易谈判第一阶段协议，在中国引发争议。刘鹤称对处理中美贸易未来有信心。
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据路透社发自香港的消息说，新华社指刘鹤称第一阶段贸易协议为未来中美关系创造有利条件。
该报道说，中国官方媒体新华社援引中国国务院副总理刘鹤周三的讲话指，中美签署第一阶段经贸协议为未来中美关系创造了有利条件。新华社援引刘鹤的话报导称，中美第一阶段经贸协议非常重要，为中美经贸关系再次成为两国关系的“压舱石”和“推进器”创造了条件。
据刘鹤指出，经济利益是各方最关注的问题，解决好这一问题对双方都至关重要。“经济基础决定上层建筑，经贸问题解决好，其他问题的解决也就有了基础。”
刘鹤表示，经过磋商，中美两国政府和工商界都更加深刻地认识到，要尽快推动中美经贸关系重回正轨。“这个问题处理好，我们将迎来更光明的未来，我本人对此持乐观态度。”
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