有争议? 刘鹤说话了

美国总统特朗普与中国副总理刘鹤在白宫签署第一阶段贸易协议时握手

中国官方媒体新华社援引中国国务院副总理刘鹤周三的讲话指，中美签署第一阶段经贸协议为未来中美关系创造了有利条件。路透社没有提及关于刘鹤讲话多天后披露的细节。中美签署贸易谈判第一阶段协议，在中国引发争议。刘鹤称对处理中美贸易未来有信心。

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据路透社发自香港的消息说，新华社指刘鹤称第一阶段贸易协议为未来中美关系创造有利条件。

该报道说，中国官方媒体新华社援引中国国务院副总理刘鹤周三的讲话指，中美签署第一阶段经贸协议为未来中美关系创造了有利条件。新华社援引刘鹤的话报导称，中美第一阶段经贸协议非常重要，为中美经贸关系再次成为两国关系的“压舱石”和“推进器”创造了条件。

据刘鹤指出，经济利益是各方最关注的问题，解决好这一问题对双方都至关重要。“经济基础决定上层建筑，经贸问题解决好，其他问题的解决也就有了基础。”

刘鹤表示，经过磋商，中美两国政府和工商界都更加深刻地认识到，要尽快推动中美经贸关系重回正轨。“这个问题处理好，我们将迎来更光明的未来，我本人对此持乐观态度。”