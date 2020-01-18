欧盟开始批评中美贸易第一阶段协议

欧洲联盟对美国与中国签署第一阶段贸易谈判协议立场谨慎，不仅要仔细检查是否有违世贸原则，更对中美双方政治意义运作保持距离。据欧盟贸易专员菲尔•霍根(Phil Hogan)批评，美中“第一阶段”贸易协议提供的经济利益有限，并暗示这主要是特朗普为赢得连任而采取的政治行动。

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据英国金融时报报道，欧盟贸易专员批评美中贸易协议。菲尔•霍根称美中“第一阶段”贸易协议提供的经济利益有限，暗示这主要是特朗普为赢得连任而采取的政治行动。

该报道说，欧盟贸易专员菲尔•霍根(Phil Hogan)批评美中“第一阶段”贸易协议提供的经济利益有限，暗示这主要是特朗普为赢得连任而采取的政治行动。据霍根指出，“来看看实际取得了什么具体成果，双方仍然有20%的关税。这对特朗普总统期望的竞争力或就业都没好处。”霍根周四在华盛顿的一次演讲中表示。“短期看来，第一阶段协议的有效期可能是从现在到11月……作为一名政客，我知道这是如何运作的。”

该报道说，霍根对美中达成的贸易休战及两国周三在白宫举行的隆重签字仪式评价不高，反映出两国的主要贸易伙伴对该协议抱有复杂的态度。虽然该协议令人们不再那么担心今年美中贸易战进一步升级、拖累全球经济，但两国贸易战期间征收的大部分关税仍在实行，且当前的缓和不一定会持续下去。

此外，一些国家担心，作为协议的一部分，中国采购2000亿美元美国商品，将使世界两个最大经济体之间展开“管理贸易”，这可能会无视市场力量、对两国企业不利、违反世界贸易组织(WTO)的承诺。

据霍根在华盛顿战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)对听众们表示，“我们还没有详细分析这份协议，但我们会分析。而且如果存在世贸组织规则的合规问题，我们一定会立案。”霍根曾任欧盟农业专员，自其出任欧盟委员会(European Commission)贸易专员以来，本周是他首次访问美国首都。在国会山与资深议员会面后，他定于周四会晤特朗普政府高层贸易官员。

霍根访问华盛顿之际，人们担心特朗普将其气势汹汹的贸易焦点转向布鲁塞尔，此前他与日本和中国达成了双边协议、并与加拿大和墨西哥签署了《北美自由贸易协定》(NAFTA)的修订版，即《美墨加协定》(USMCA)，周四参议院完成了美国国会对该协定的批准。

报道称，除了2018年对欧盟的钢和铝等金属征收的现有关税外，在世贸组织就飞机补贴纠纷作出一项裁决后，特朗普政府去年10月采取行动，对75亿美元欧盟产品征收关税。从那时起，华盛顿方面威胁要扩大这些惩罚性措施，并单独对法国商品征收关税，涉及数字税收所引发的争端。霍根表示，如果美国真的加征额外关税，欧盟将采取报复行动。这是一个相当真实的可能性，因为华盛顿和巴黎的官员已决定最迟下周解决这一税收争端。

该报道说，周四，美国商务部长威尔伯•罗斯(Wilbur Ross)告诉福克斯商业新闻网(Fox Business Network)，《美墨加协定》和与中国的贸易协议达成后，美国对欧洲的谈判立场变得更加强大，因为这夯实了“我们的根基”，为美国农民和制造商“减轻了压力”。但霍根周四警告美国不要令紧张局势升级。“如果法国受到攻击，欧盟将与法国站在一起。”霍根表示。“我们将考虑一切手段保护自身经济利益，这就是我想传达给贵国行政当局每位官员的意思”。