武汉神秘肺炎疑全球危机 中国染病者或至少破千 当局缄默

研究人员表示，感染武汉不明肺炎病毒人数，可能比中国官方通报的人数还要多，估计恐高达1723例。中国官方尚且对此消息缄默。中国稍早报告与世界卫生组织共享武汉肺炎病毒资源。世界各地显示警惕严防感染。关于武汉肺炎病毒可能不会人传人的说法也遭到质疑。

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据法新社消息说，有专家认为武汉肺炎实际病例恐破1700人。

该报道引述研究人员表示，感染武汉不明肺炎病毒人数，可能比中国官方通报的人数还要多，估计恐高达1723例。

据伦敦帝国学院（Imperial College London）全球传染病分析医学研究会中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）科学家表示，他们估计武汉市当地截至本月12日止「共计有1723起病例」。

报道称，研究人员以武汉机场国际航班交通数据为基础，采用目前中国以外地区通报的病例数字，来推断武汉市可能染病的人数。

该报道说，报告主笔之一佛格森教授（Professor Neil Ferguson）告诉英国广播公司：「就武汉已经输出3名病例到其他国家来看，意谓当地病例数可能比已通报的还要多更多。」 佛格森表示自己比一周前更加担心，不过他也说「现在危言耸听又太早了」。

他补充表示，「民众现在应该更认真思考病毒大规模人传人的可能性」，还对病毒以动物为主要传染途径的说法予以驳斥，表示「不太可能如此」。

世界卫生组织（WHO）日前已将武汉肺炎正名为2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。

据中央社今天报道指，中国确诊病例45例，民众质疑官方隐瞒数据。截至目前，武汉当地累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例45例，已治愈出院15例，在治重症5例，死亡2例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。

农历春节即将到来，中国春运庞大的人潮往返让民众担忧将加速疫情扩散。不少人在网上发文质疑“只出国不出省，是个爱国病毒”、“病毒都传染到泰国和日本去了，大陆上却不传染没事了，这病毒是爱国者还是侵略者？”

武汉当地网友近日表示，他的父亲9日出现发烧症状，转诊到武汉同济医院治疗，进到医院后发现全是发烧患者，“人多到躺在走廊的地上”，医疗资源明显不足。

该消息说，美国备战武汉肺炎 3大机场加强检疫。美国疾病管制暨预防中心（CDC）17日宣布，将派员进驻旧金山、洛杉矶与纽约甘迺迪国际机场，针对来自武汉的航班进行筛检，检测旅客是否存在发烧、咳嗽和呼吸困难等武汉肺炎相关症状。

CDC官员赛隆（Martin Cetron）表示，将针对来自武汉的旅客检测体温，若出现发烧等相关症状，将进一步筛检。出现病状的病患也会在预先设置的指定设施中接受检测。

据赛隆指出，每年从武汉抵达美国的旅客约6万到6万5000人。随着农历春节即将到来，他预计未来数周可能会有5000名来自武汉的旅客抵达美国。

中央社说，越南传出2疑似病例 1人隔离治疗中。2名来自武汉的旅客14日在岘港国际机场（Da Nang）入境越南时，经体温检测发现有发烧和疲劳等症状，医疗人员立即进行隔离观察与治疗，其中一人判定是因飞机上温度变化引起体温升高，随后获准入境，但仍需在入住旅馆接受观察。

在另一名疑似病患没有退烧的情况下，机场传染疾病监控系统已启动强制隔离程序，将这名成人送往岘港医院隔离治疗，采样送检。

该报道称，泰国2例确诊 4大机场加强监控。泰国目前传出2例武汉肺炎确诊病例，公共卫生部已经针对苏凡纳布（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueng）、清迈（Chiang Mai）和普吉（Phuket）这4座每天都有来自武汉例行航班的机场，以及有来自武汉包机的所有机场加强监控。

据中央社说，日本确诊1例 成田机场强化防疫工作。日本证实出现第一起武汉肺炎的病例，这名居住在日本的中国籍男性患者到过武汉。作为日本首都圈唯一一座跟武汉市有定期航班往来的成田机场，为因应即将到来的农历春节大批中国观光客，持续强化边境防疫工作。

消息指韩国疾病管理本部指出，对于访问武汉后14天内出现发烧和咳嗽等呼吸系统疾病的患者，将迅速划分病例并着手检测，各地方政府也将组建特别小组，启动春节假期应急防疫工作状态，7个一级行政区22日起将进行泛冠状病毒检测。

该报道称，新加坡5疑似病例 樟宜机场加强检疫。新加坡17日新增2名曾前往武汉的肺炎患者，已送医隔离作为预防措施，疑似病例共来到5人。新加坡卫生部（MOH）警告：“很有可能会出现更多需要调查的疑似病例。”

樟宜机场已针对来自武汉的班机加强检疫措施，疑似感染的旅客将送医接受进一步评估。

中国网络对武汉肺炎传染受到控制质疑。武汉肺炎成为谈虎色变，网络讽刺武汉肺炎只在境外传播而国内静止是爱国病毒，只传境外而不害中国人。