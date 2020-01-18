英国政经观察预测世界近半国家2020不太平 中国或因香港有浅层动乱

全世界爆发游行抗争事件在近年来不断增加，根据英国社会政治分析机构（Verisk Maplecroft）研究统计，2019年全球将近40个国家发生了抗议和动乱，预计到2020年数量还会持续增加；至于动乱威胁最低的国家，则为俄罗斯、中国、沙特阿拉伯、土耳其，泰国和巴西。

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据东森新闻今天报道，英国预测2020年4成国家有动乱，印度可能会有极端动荡。

Verisk Maplecroft数据模型预测，全球总共195个国家/地区（包括梵蒂冈和巴勒斯坦在内），预估2020年将有75国会面临抗议和动荡事件的增加，比率占全球国家/地区数约近40％。

该报道说，Verisk Maplecroft表示，香港和智利是自2019年初以来动乱增幅最大的两个爆发点，这两个地区至少在两年内不会获得平静。

据研究显示，2020年可能将爆发抗议的国家，包括尼日利亚、黎巴嫩和玻利维亚，而面临极端动荡风险的国家则为埃塞俄比亚、印度、巴基斯坦和津巴布韦，内乱最严重的国家应为乌克兰，几内亚比绍和塔吉克斯坦。与之相反，报告预估内乱威胁最低的国家，则为俄罗斯、中国、沙特阿拉伯、土耳其，泰国和巴西。Verisk Maplecroft指出，因为这些国家对于国内管控程度最高。

自上次发布研究结果以来，苏丹已取代也门成为全球动荡风险最高的国家，由于国内什叶派和逊尼派之间的对抗，激烈冲突一直在肆虐这个国家。

Verisk Maplecroft的报告结论指出，随着全球的动乱增加，各国企业和投资者，必须适应即将到来的越来越大的国际压力，尤其是拥有丰富自然资源的国家，预计将会加强对投资者和商界压力。