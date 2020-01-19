中国官方强调经济向好趋势不变 透露去年投资过万亿

中国国家发展改革委员会新闻发言人孟玮周日称，当前国内外环境和形势严峻复杂，不稳定不确定因素依然较多，但从2020年发展趋势看，中国经济保持平稳运行的基础依然坚实、有利条件依然较多，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。

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据路透社今天报道说，中国发改委今天指，中国经济向好趋势不变，去年审批核准固定资产投资项目1.33万亿元。

中国国家发展改革委员会新闻发言人孟玮周日称，2019年发改委共审批核准固定资产投资项目157个，总投资13,292亿元人民币。当前国内外环境和形势严峻复杂，不稳定不确定因素依然较多，但从2020年发展趋势看，中国经济保持平稳运行的基础依然坚实、有利条件依然较多，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。

据孟玮在新闻会上表示，从12月份的数据来看，当前经济运行呈现出积极变化，在生产、消费、预期和价格等方面都有所改善，这是一系列政策效应结果。后期，随着各项政策措施的逐步落地见效，这些积极变化的延续是有条件、有基础的。

该报道说，2019年全年，发改委共审批核准固定资产投资项目157个，总投资13,292亿元人民币，其中审批116个，核准41个，主要集中在交通运输、能源、高技术和水利等领域。其中，交通运输项目37个、能源项目34个、高技术项目22个、水利项目15个。

中国2019年四季度国内生产总值（GDP）一如预期同比增长6%，全年则勉力同比增长6.1%，实现年初制定的6-6.5%的增长目标。全年固定资产投资同比增长5.4%；12月单月工业超预期增6.9%，为去年3月以来最高。

据发改委展望2020年，中国发改委推进落实补短板、稳投资各项重点任务具体包括：一是着力抓好储备项目。二是着力推进项目实施。三是着力用好专项债券。四是着力深化相关改革。五是着力激发民间投资。