中国网络二次炸锅? 故宫撒欢女疑远避美国赌城继续炫富

网名“露小宝LL”的北京女子高露驾车入故宫一事，继续受舆论关注。周日（19日）有网民在社交平台Instagram上，发现一个疑似属于高露的帐号；她不但未有收敛，继续在网上炫富，且贴文定位更显示她目前在美国赌城拉斯维加斯，再次引起网民批评。至此中国官方媒体加入批评，指责滥用特权。

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据香港东网今天报道说，驾车入故宫女事主疑现身美国赌城，晒奔驰继续炫富。

网名“露小宝LL”的北京女子高露驾车入故宫一事，继续受舆论关注。周日（19日）有网民在社交平台Instagram上，发现一个疑似属于高露的帐号；她不但未有收敛，继续在网上炫富，且贴文定位更显示她目前在美国赌城拉斯维加斯，引起网民批评。

该Ig帐号“lulu_lgghgaolu1986”上周六（18日）才发布首个贴文，周日又拍片炫耀自己的奔驰越野车，且用3颗柠檬的表情符号回复在贴文下面评论的网民，疑似嘲讽网民，令不少网民不满。有网民直言要让政府“打响新年反腐第一枪”，嘲笑她是“翻版郭美美”，亦有网民怀疑该帐号并非高露本人设立。

据悉，高露因驾驶奔驰牌越野车在故宫内自拍，遭网民质疑破坏故宫地砖。随后她更反驳网民指在故宫“取个景不违法吧”，她又表示自己是前政协副主席何长工的孙媳，引起舆论哗然。

据东网稍早报道，北京女网民“露小宝LL”驾车入故宫自拍一事继续发酵，内地传媒起底发现，“露小宝LL”经常在社交平台发布豪车、名牌手袋等照片炫富，家住北京市朝阳区豪宅，更是当地“名人”。虽然“露小宝LL”随后将近10年微博贴文删除，惟舆论批评不断，多间官媒评论更点名批评。

该报道说，在事件曝光后，“露小宝LL”至今未有道歉或认错，反而多番反驳及嘲笑网民，令舆论批评愈演愈烈。她其后辩称，她当天是在故宫闭院后驾车入内看展览，其所在的位置是停车场，“取个景不违法吧”；惟有网民反驳，停车场位于南三所，而女子停车位置是太和门。至于该女子自称是已故第五届全国政协副主席何长工之孙何刚的妻子，同样是舆论关注焦点。

该报道称，该女子周六（18日）删除全部微博贴文，惟未能平息众怒。多间官媒先后发文，批评该女子目无法纪，强调“规则面前没有‘撒欢儿’的特权”，“文化尊严不容特权辗压”；又质疑故宫博物院至今只是承认违规及道歉，却未有解释原因，强调必须“严查谁为特权‘开门’”。