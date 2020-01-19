中美签初协后 李克强首发声

中国国务院总理李克强周五称，今年中国将继续深化改革，继续开展大规模制度性减税，政府也将大力压减一般性行政开支。李克强许诺，中国将持续扩大教育、科技等领域的开放，同国际社会的合作只会扩大、不会缩减。

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据路透社报道，中国国务院总理李克强称中国将继续开展大规模制度性减税，扩大教育科技等领域开放。李克强周五称，今年中国将继续深化改革，继续开展大规模制度性减税，政府也将大力压减一般性行政开支。

路透社稍晚报道说，中国央视新闻联播援引他在与外国专家代表举行的座谈会上的发言并指出，中国将持续扩大教育、科技等领域的开放，同国际社会的合作只会扩大、不会缩减。据李克强说，“我们有信心、有能力应对风险和挑战，保持经济运行在合理区间。”

该报道称，在外部不确定性明显增加、中美贸易摩擦持续升温的情况下，中国2019年全年成功实现6.1%的经济增速，尤其12月工业、投资、进出口和消费等主要宏观经济指标均呈现明显改善。