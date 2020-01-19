举报中国中央美院淫师 校方遭控施压多名受害女

中国中央美术学院多名女学生日前举报，指自己被导师姚舜熙猥亵，事件引起关注。美术学院日前发通报，指取消姚男的研究生导师资格，同时停止其所有的教学工作。但有女学生表示，近日学校一直向他们施压，希望她们息事宁人，不要损害学校的声誉。

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据东网今天报道说，中国中央美院淫师涉性侵学生，受害人指校方为保声誉施压。

据中国媒体近日报道，中央美术学院多名女学生日前举报，指自己被导师姚舜熙猥亵，事件引起关注。美术学院上周一（13日）发通报，指取消姚男的研究生导师资格，同时停止其所有的教学工作。但有女学生表示，近日学校一直向他们施压，希望她们息事宁人，不要损害学校的声誉。

事发于去年6月10日，中央美术学院收到有关教师姚舜熙涉嫌猥亵女学生的实名举报信，但学校一直没有公开调查，直到受害女学生在微博、微信公众号中，写下自己被猥亵的经过，引起社会关注，又经中国媒体报道后，学校才出面处理事件。

报道称，据受害女学生表示，姚舜熙曾公开表示“如果想考研究生，就不要找男朋友”，有女生被姚舜熙抚摸胸部，也有女生被抚摸下体。学校近日基于舆论压力，取消姚男的导师资格，但随即致电向一名举报事件的女生家人施压，女学生直言学校的态度并不是解决问题，而是想解决举报者。

该报道说，有女学生接受中国媒体采访时表示，鉴于学校目前的态度，大多受害学生对学校已不抱希望。她表示，艺术院校内猥亵女学生的行为并不罕见，但学校为了保证声誉，却不断打压举报的女学生。另一女生表示，希望学校正式开除姚舜熙，同时公开接受社会监督。