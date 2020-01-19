喀什发生6.4级地震 伽师县部分房屋倒塌有人员受伤

在主震过后，距离不远的新疆阿图什市一带，也在晚间10时23分发生规模5.2的余震，震源深度仅14公里。 根据中国地震台网观测

中国新疆伽师县19日晚9时27分发生芮氏规模6.4强震，震源深度仅16公里。19日21时许，新疆喀什伽师县发生6.4级地震。新京报记者从喀什市119报警平台了解到，目前接到一起报警，伽师县九乡一人受伤，部分房屋倒塌，已有11车53人赶往现场核实排查情况。

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在主震过后，距离不远的新疆阿图什市一带，也在晚间10时23分发生规模5.2的余震，震源深度仅14公里。

根据中国地震台网观测，震央是在北纬39.83度，东经77.21度的伽师县境内。伽师县位在南疆大城喀什的东北方，震央一带距离喀什市中心区约120公里。

澎湃新闻报导，喀什地区应急管理局一名工作人员表示“已经派人去了”，以核实地震具体位置是在居民区、抑或是在沙漠地区。

家住喀什市区的王姓居民表示，地震来临时她正坐在客厅里的地毯上看电视，感觉到了明显的震感。但自己家住在3楼，且经常发生地震，因此没有想要逃离家中。

但她表示，这场地震持续时间较长，之前的地震大概持续10秒左右，这次可能有20秒左右。

根据王姓居民提供的影像画面，她家的桌面和天花板有轻微晃动，并有人说“这次震动时间比较长”。