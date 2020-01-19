多家人权组织关注中国新近抓捕维权律师

多名中国维权律师及公民在参加2019年12月初举行的“厦门会议”后，遭中国当局逮捕。对此，台湾及香港共23个人权团体17日发表联合声明呼吁各方关注此事，并要求中国停止滥捕及打压。

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据中央社今天报道说，中国大举抓捕维权律师，人权团体联合声明吁关注。香港团体“中国维权律师关注组”17日在官网与其它22个台、港人权团体发表联合声明指出，有大批维权律师及公民，在参加去年12月初举办的“厦门会议”后，纷纷遭到中国政府拘捕。

据声明指出，“厦门会议”是一场私人聚会，与会者仅针对时政及中国的未来进行讨论，并分享推动公民社会建设的经验；但中国当局却在去年12月26日开始，对与会者进行多省分搜捕，有超过20名人权律师及公民被捕、被传唤或失联。声明指出，当时被捕的维权律师及公民，大多被指涉嫌“煽动颠覆国家政权”、“颠覆国家政权”及“寻衅滋事”。目前，维权律师丁家喜、常玮平及公民张忠顺、戴振亚、李英俊等人仍被羁押，且未获准与辩护律师见面。

报道引据声明称，上述5名被捕人士中，有4人已证实被“指定居所监视居住”。声明表示，“指定居所监视居住”通常涉嫌国家安全，被羁押者都不得与律师及家人见面，地址也不会被告知，并可能发生滥权及酷刑逼供的情形。声明最后提出6点，包含要求中国当局停止滥捕维权律师及公民、废除“指定居所监视居住”、释放被捕维权人士、要求中国当局停止骚扰被捕维权人士的家属、要求中国当局履行法律义务、吁请国际社会继续监察中国违反人权的行为并支持其公民社会的言论自由发展。

据自由亚洲报道，香港团体抗议中国年底抓律师 ，港台22团体联署。

该报道说，1月17日，香港支联会和社民联等团体，在香港中联办示威，抗议中国年底前抓捕多名维权律师。22个香港和台湾人权组织当天发表联署声明，要求中国停止滥捕，允许律师介入被捕人士的案件，停止对被拘留人士和家属的骚扰。

2019年年底，部分中国维权人士和律师在厦门私人聚会，被指进行颠覆国家活动。山东警方设立“1213专案组”，于圣诞节后进行全国抓捕，约二十名维权人士和人权律师被捕、抄家、传唤，有人目前仍然失联。据悉，被捕人士中目前有5人仍被羁押，分别为丁家喜、戴振亚、张忠顺、常玮平及李英俊，他们都不准跟辩护律师见面。