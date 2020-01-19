孟晚舟明再出庭 分析指99%或遭引渡

中国华为财务总监孟晚舟引渡美国案明天进入庭辩程序，1月20日法庭将就这一案件是否符合在美国和加拿大同属犯罪这一“双重犯罪”引渡标准进行审理。彭博新闻社星期五（1月17日）的一篇报道说，孟晚舟避免被引渡到美国的可能性仅为1%。

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据美国之音报道，孟晚舟引渡听证在即，分析称避免引渡可能性只有1%。华为首席财务官孟晚舟引渡案预定1月20日在加拿大开庭，届时法庭将就这一案件是否符合在美国和加拿大同属犯罪这一“双重犯罪”引渡标准进行审理。彭博新闻社星期五（1月17日）的一篇报道说，孟晚舟避免被引渡到美国的可能性仅为1%。

该报道称，加拿大司法部在递交给法庭的文件中表示，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡条款里中“双重犯罪”原则，其被控误导汇丰银行的行为，在加拿大也是犯罪，应当以涉嫌欺诈将她引渡到美国。而孟晚舟的律师团队则指出，孟晚舟被控行为在加拿大不属违法，加拿大开始受理引渡案时，加拿大并没有对伊朗实施制裁。

据彭博新闻社的报道说，日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩当时被判无罪的概率也是百分之一。曾经在日本和国际汽车业界颇具影响力的戈恩上月底逃往黎巴嫩，逃避他所称的日本司法不公。

孟晚舟现在受到全天候24小时监视，左脚踝上带有全球定位系统GPS跟踪器。

加拿大2018年12月1日应美国要求，在温哥华国际机场逮捕孟晚舟。该事件迅速导致中国与加拿大关系恶化，中国抓捕两名加拿大人进行报复。

该报道说，中国驻加拿大大使丛培武曾表示，释放孟晚舟是中国和加拿大关系改善的前提。

法新社星期五的一篇报道说，在加拿大有人呼吁司法部长拉麦提（David Lametti）介入这一案件，为了加中两国关系的改善而释放孟晚舟。报道援引法律专家鲍廷的话说：“司法部长有权在任何时候叫停引渡程序。”他指出，加拿大以前也曾有过这样的先例。

美国之音说，但目前加拿大政府的立场是不会干预这一案件的司法程序。