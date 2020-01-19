微信显质疑与害怕 官方首次低调警告武汉肺炎有扩大危险

图为世界卫生组织或指武汉肺炎新变种病毒谱图

中国武汉市卫健委周日凌晨公告，周五（17日）该市新增新型冠状病毒感染的肺炎17例，截至当日24时，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例62例，已治愈出院19例，在治重症8例，死亡2例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。中国官方的央视以采访当地专家形式发出警告，指武汉肺炎有扩散威胁。中国微信平台关于武汉肺炎疫情信息开始增多，留言多有质疑与担心。

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据路透社今天自上海报道，中国央视说，中国武汉新冠状病毒肺炎新增病例还可能增加，实施出境离汉人员管控。

报道称，中国武汉市金银潭医院副院长黄朝林称，新型冠状病毒感染的肺炎总体是可治的，但随着检测工作的进一步开展，预计新增病例还可能继续增加。武汉市副市长陈邂馨则表示，为防范疫情扩散，该市采取了包括实施出境离汉人员管控在内的多种行动。

央视新闻客户端周日午间援引武汉市副市长陈邂馨称，自1月14日起，该市在机场、火车站、长途汽车站、客运码头迅速安装红外线测温仪35台，配备手持红外线测温仪300余台，各区正在陆续加大配备力度。

在“三站一场”设置体温检测点、排查点，加强离汉旅客体温检测工作；对出现发热的旅客进行登记、发放宣传册和口罩、免费办理退票或改签手续、指导转诊到辖区医疗机构，并进行登记报告。

据官方报告说，截至昨日，共开展体温检测近30万人次，发现16名发热人员，均已排除阳性病例。1月19日，武汉再次部署出境离汉人员检测排查工作。同时，对市内公共交通工具强化进行“日消毒”和“每班次通风”。

除此以外，武汉市还加强了密切接触者管理、继续加大华南海鲜批发市场休市后管控力度等。下一步将继续加大发热人员监测、全力做好重症患者救治，最大限度降低病死率。

据武汉市疾病预防控制中心主任李刚并指出，结合已知患者的临床表现、密切接触者医学观察报告，以及前期相关流行病学调查结果，目前综合判断，对本次的疫情初步印象是新型冠状病毒的传染力不强，不排除有限人传人的可能，但持续人传人的风险较低。

李刚并表示，随着各项防控措施的实施与落实，疫情是可防可控的。病例中多数以轻症为主；累计追踪到的763名密切接触者中，已解除医学观察681人，密切接触者中暂未发现相关病例。

据该报道称，中国武汉市卫健委周日凌晨公告，周五（17日）该市新增新型冠状病毒感染的肺炎17例，截至当日24时，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例62例，已治愈出院19例，在治重症8例，死亡2例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。

武汉卫健委称，17例新增病例的相关流行病学调查正深入进行，其密切接触者也正在追踪中。下一步将继续扩大搜索范围，确定疑似病例，并开展采样检测。

1月16日武汉市新增了4例新型冠状病毒感染的肺炎病例；1月15日无新增新型冠状病毒感染的肺炎病例，但新增死亡病例1例。

武汉卫健委稍早还通报称，追踪到泰国首例确诊患者密切接触者17人，全部纳入医学观察，其中1名出现低热、轻微咳嗽症状，已转至定点医院治疗，其余未见异常；已获取泰国通报的第二例患者同行人员信息，对其家庭密切接触者正开展追踪；对日本通报的确诊病例患者，已追踪到4名家庭密切接触者，均已纳入医学观察。

美国公共卫生官员17日称，美国将在三个主要机场对来自中国中部城市武汉的旅客进行新型冠状病毒检测。

世界卫生组织(WHO)14日表示，在中国发现的一种新型冠状病毒可能出现了在家庭成员内的有限人际传播，并有可能爆发更大范围的疫情。冠状病毒是一类病原体，可以引起从普通感冒到严重急性呼吸道症候群(SARS)的感染。

泰国当局13日表示，一名中国女子因感染一种神秘的冠状病毒在泰国被隔离，这是该病毒首次在中国境外被发现。日本厚生劳动省16日证实，该国出现首例中国新型冠状病毒感染者。

法新社稍早援引英国专家指，中国武汉肺炎感染病人可能超过1700多人。