德国内政部长：没有华为 5G网络建不了

据德国《明镜》周刊报道，就中国电信巨头华为是否允许参与德国5G网络建设，德国多位政界人士持保留态度。但内政部长泽霍费尔现在表示，短期内别无选择。

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德国多位政要出于安全顾虑，反对华为参与德国5G。但内政部长泽霍菲尔（Horst Seehofer）现在明确反对将华为排除在外。这位基社盟政治家向《法兰克福汇报》表示：“就因为存在可能发生某些事情的可能，就将一个产品逐出市场。我反对这样做。”“我反对全球和笼统的贸易限制。如果将中国供货商排除在外，德国的网络建设将要推延好几年。”“我不认为，没有华为的参与，我们可以在短时间内，建起5G网络。”

他还说，如有必要，可以设置额外的安全网。在这个话题上，他“和联邦总理完全一致”。

华为是领先的移动网络设备供应商之一。自数月来，德国一直在讨论是否要将华为排除在德国5G建设之外。德国总理默克尔尤其反对专为华为设立一个特殊规则。但默克尔所在的基民盟内，有多位议员要求将华为排除在5G市场之外。他们担心，华为技术有可能帮助中国安全部门从事间谍和破坏活动。

自民党联邦议员Manuel Höferlin 看到的是“一个难以预测的安全风险。”这位数字和内政专家在柏林表示：“内政部长和总理应该严肃对待来自他们周围和来自情报部门的多重警告，重新审视他们的立场。”他还要求政府在布鲁塞尔施加影响，让产品以监视、刺探和镇压为核心的中国公司未来在欧洲内陆市场上赚不到钱。

欧盟委员会主席冯德莱恩12月份也曾向《明镜》周刊表示，反对华为加入德国5G建设。她的理由也是中国的情报法要求像华为这样的公司向中国政府披露信息。