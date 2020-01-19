或放松通报管控 上海深圳应声报疑似疫情 有忧春运隐患

中国武汉市卫生健康委员会今天通报，当地新增17宗新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中3宗属重症病例。春运期间将有数以百万计人潮旅行或返乡，各界忧心疫情是否会出现大规模扩散。但媒体称武汉新型肺炎已在中国大陆扩散，深圳市第三人民医院有两个疑似病例被隔离治疗，上海市也传出一个疑似病例正在接受治疗，但相关当局拒绝置评。

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据法新社今天自北京报道说，武汉肺炎新增17例，春运已至各界忧疫情扩散。

中国武汉市卫生健康委员会今天通报，当地新增17宗新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中3宗属重症病例。春运期间将有数以百万计人潮旅行或返乡，各界忧心疫情是否会出现大规模扩散。

世界卫生组织已将引起这波疫情的病毒定名为2019新型冠状病毒（2019－nCoV），和严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同，但同为冠状病毒。

据该报道引述中国官方消息说，截至17日午夜，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例62例，已治愈出院19例，在治重症8例，死亡2例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。

中央社今天综合外电消息报道说，武汉新型肺炎已在中国大陆扩散，深圳市第三人民医院有两个疑似病例被隔离治疗，上海市也传出一个疑似病例正在接受治疗，但相关当局拒绝置评。

武汉肺炎去年底爆发迄今，邻近国家地区相继通报多起疑似病例，但中国当局到目前为止，尚未通报任何武汉以外的疑似或确诊病例，引发民众质疑刻意隐匿病情，并讥称武汉新型冠状病毒“只出国不出省，是个爱国病毒”。

报道引述香港明报消息，深圳出现新型冠状病毒疑似个案，有病人正接受检测，其中有消息表示，病人正在深圳市第三人民医院隔离治疗。

据该报道，深圳第三人民医院在18日下午4时30分，由一名穿着全套白色防护衣及口罩的职员协助收治一名患者，并将他送往感染病楼的电梯。该名患者上楼后，另一名同样穿着保护装备及口罩的职员随即在大楼电梯大厅外，以三角锥和胶带拉起封锁线，将大厅内消毒约5分钟后才解除封锁。该报道并表示，被指是用来隔离武汉相关病人的感染病楼4楼“感染病3科”，门口是护士站，里面约有3至4名全身保护装备的护士当值。

该报道引述卫生防护中心回复称，迄今没有收到国家卫健委的相关通报。中心会继续与国家卫健委及世界卫生组织保持联系，密切监察有关情况。

报道引述香港英文南华早报18日引述消息来源称，目前深圳至少有两名疑似病例正在深圳市第三人民医院隔离治疗，该医院专门从事传染病治疗。

该报道引述一名医界人士说，一名武汉肺炎疑似感染者正在上海接受治疗，但没有详细说明。

该报称，经探询深圳市第三人民医院、深圳市卫生健康委员会以及上海市公共卫生临床中心，均拒绝置评。