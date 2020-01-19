“末代皇帝”后首露撒欢车 故宫庄严禁车令遭红后代碾压

近来因两名女子驾豪车在太和门广场拍照，让北京故宫跃升热门话题。中国文化部多年前即颁布命令禁止剧组进入室内拍摄，“末代皇帝”因此成为最后一部在北京故宫室内实景拍摄的电影。中国网络对此事件依然议论纷纷。

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据中央社今天报道说，北京故宫禁车也禁拍片，末代皇帝成最后实景电影。近来因两名女子驾豪车在太和门广场拍照，让北京故宫跃升热门话题。中国文化部多年前即颁布命令禁止剧组进入室内拍摄，“末代皇帝”因此成为最后一部在北京故宫室内实景拍摄的电影。

报道引述中国官方的澎湃新闻消息，两名中国女子近日驾豪车在北京故宫太和门广场前合影引发争议；但北京故宫不止有开车禁令。早在1986年，中国文化部便颁布禁止在国际级重点文物保护单位的古建筑室内拍摄的相关法令。

这项禁令一出，让意大利导演贝托鲁奇（Bernardo Bertolucci）所执导的电影“末代皇帝”（The Last Emperor）成为在北京故宫的建筑室内实景拍摄的最后一部电影。据该报道，“末代皇帝”的剧组正好在该相关规定颁布前，向中国官方提交申请，因此得以在北京故宫建筑的室内实景拍摄。

该报道引述在“末代皇帝”中饰演皇后婉容的演员陈冲表示：“那是我第一次、也是最后一次在一个没有游客的故宫里，能听到自己咚咚的脚步声踏在石板上。”

但据报道也指出，“末代皇帝”片中的桥段，除登基大典这场戏是在北京故宫太和殿内拍摄，其余戏码几乎仍是在片场或摄影棚中完成拍摄。此外，为了避免架设摄影机具损坏建筑物，这场戏也仅由一名摄影师，利用摄影机稳定器完成拍摄。