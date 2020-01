脸书蹊跷大祸紧道歉 习近平译英文名成粪坑（Mr Shithole）

中国国家主席习近平近日访问缅甸,缅甸国务资政昂山素季在脸书发文,但自动翻译却将习近平的姓名翻译成“粪坑先生”(Mr Shithole),脸书为此出面致歉,并指是技术上出差错。

该报道说,习近平于17到18日抵缅甸首都奈比多访问,昂山素季的脸书也发表有关习近平到访的声明,不料脸书的自动翻译却将习近平的姓名翻译成“粪坑先生”(Mr Shithole),导致整篇英文声明充满了“粪坑先生”,像是“中国国家主席粪坑先生于下午4时抵达”(Mr Shithole, President of China arrives at 4 PM)、“中国国家主席粪坑先生在下院人民院贵宾簿上签名”(President of China, Mr. Shithole, signed a guest record of the house of representatives)。

据该报道说,当地报纸《伊洛瓦底》(Irrawaddy)的标题也显示为“盛宴款待屎坑总统”(Dinner honors president shithole)。脸书18日也为此出面致歉,强调是技术上出差错,目前已解决脸书上从缅甸文翻译成英文时出现的错误,并将采取措施确保日后不会再发生。外媒报导指,虽然不清楚这项错误持续了多久,但Google的翻译功能并未出现同样的错误,脸书也未明确交代是因软件还是其他问题才导致错误出现。