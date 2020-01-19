重量级说 中国大使也被请去"喝茶"

中国驻瑞典大使桂从友定于1月20日受瑞典外交部召约，讨论中国大使批评瑞典媒体专事批评抹黑中国，而瑞典官方指责中国大使干涉瑞典新闻自由。据信桂从友接受瑞典媒体采访时，指责瑞典批评中国是自不量力，犹如轻量级拳击手不断到重量级拳击手门前叫阵挑衅骚扰。中国驻瑞典大使馆今天回应，指瑞典电视台“选择性播放”采访内容，并对该电视台“扭曲事实”的报导感到不满，吁该电视台立即修正。

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据联合新闻网今天报道说，呛瑞典如轻量级选手挑衅北京，中国大使被传召。该报道还说，中国驻瑞典大使桂从友“战狼式外交”引起瑞典当局的不满。

据该报道称，中国驻瑞典大使桂从友日前接受瑞典媒体采访，他批评当地媒体的报导，是严重干预中国内部事务；他还以拳击赛为例，指瑞典像是轻量级选手去挑衅重量级选手。对此，瑞典外交部长林德（Ann Linde）表示，桂从友此举已干涉瑞典媒体的新闻自由，将传召桂从友见面讨论。

桂从友日前接受瑞典电视台（SVT）采访时，批评当地媒体“总是批评、指责、抹黑中国”，并指部分瑞典媒体人不去中国看看中国的真实情况，“整天坐在办公室里琢磨怎么抹黑中国”。桂从友还拿拳击手做比喻，称瑞典像是一个48公斤级的轻量级拳击选手，天天跑到一个86公斤级的重量级选手家门口“叫嚣”要打擂台，重量级选手“出于善意”劝他离开，轻量级选手不听劝、甚至闯到人家家里来，“你认为重量级选手有什么选择？”。

据该报道说，桂从友在访问中，多次强调瑞典媒体“不愿睁开眼看中国的真实情况”、“凭想像恶意批评中国”，他更进一步质疑，如果中国真的像瑞典这些媒体说的那样没有人权，中国游客出境旅游后还能开心回国吗？

对此，瑞典外交部长林德于当地时间18日回应，他认为桂从友的言论意图打压媒体，他的言论是不可接受的威胁。林德强调，瑞典十分重视言论自由，媒体也有新闻自由，目前已传召桂从友21日见面讨论此事。

该报道说，中国驻瑞典大使馆今天回应，指瑞典电视台“选择性播放”采访内容，并对该电视台“扭曲事实”的报导感到不满，吁该电视台立即修正。

桂从友并非第一次在瑞典引发争议，去年11月，瑞典颁发“图霍夫斯基奖”给目前正遭中共监禁的瑞典籍香港书商桂民海，更表示，桂民海获奖是实至名归，此举引来中国当局不满。当时桂从友除了批评瑞典“严重干涉中国内政”，还威胁瑞典文化部长阿曼达‧林德（Amanda Lind），若代表桂民海出席颁奖典礼，中共将采取“反制措施”，并禁止林德入境中国，引来瑞典国会议员谴责，右翼基督教民主党与左派党更联手要求，将桂从友列为不受欢迎人士，驱逐出境。