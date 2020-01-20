中加因孟晚舟再神经紧张 引渡案庭辩今天开启新一轮

中国华为财务总监孟晚舟因美国指控并要求引渡而被加拿大警方逮捕，第一阶段引渡听证会今天在温哥华联邦法庭展开。中国与加拿大关系因此案再度陷入敏感与紧张。中国要求加拿大立即纠错释放孟晚舟，而加拿大国内不少重量级人物以加拿大利益为由建议拒绝引渡孟晚舟。今天开始的庭辩，聚焦孟晚舟遭指控，是否也符合加拿大定罪框架。华为再打人情牌，孟晚舟的父亲任正非日前说，孟晚舟被捕之前就萌生退出华为意愿，因为孟晚舟在华为不开心。

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据路透社今天报道说，中国要求加拿大尽快释放华为财务总监孟晚舟。中国今天周一敦促加拿大尽快释放被拘留的华为财务总监孟晚舟。

外交部发言人耿爽在周一的每日新闻发布会上发表了上述评论。他还表示，加拿大应纠正错误。

孟晚舟一年前在加拿大被拘留，正在争取不被引渡到美国。她计划参加将在周一稍晚于温哥华展开的第一阶段引渡听证会。

孟晚舟的律师团队今天与加拿大司法开始新一轮攻防战役。华为孟晚舟的律师称加拿大检方的指控基于“循环推理”。

路透社说，上周五公布的法庭文件显示，中国华为CFO孟晚舟的律师认为，加拿大基于美国制裁伊朗将孟晚舟引渡至美国，将成为一个危险的先例，甚至会破坏加拿大对伊朗的政策。

加拿大2018年12月1日应美国要求在温哥华国际机场逮捕孟晚舟，美国指控孟晚舟欺骗银行，涉嫌隐瞒华为在伊朗的业务误导汇丰控股(HSBA.L)。孟晚舟称自己是无辜的，并为避免被引渡进行抗争。

上周公布的加拿大检方提交给法庭的文件称，孟晚舟之所以被引渡是因其误导汇丰构成欺诈，美国制裁伊朗可以被视为孟晚舟欺诈行为发生的一个法律背景，而非其被引渡的理由。

孟晚舟的团队主张称，检方的论点是“循环推理”，因为检察官凭藉着美国制裁这件事在两个国家构成经济剥夺危险，“美国法律变成加拿大法律。双重犯罪原则变成单一犯罪原则。” 据他们写道，允许检查总长用美国制裁做为引渡的理由将会创下危险的先例，因为它将“干涉(加拿大)政府在外交事务上特有的权力...在民主社会中，重要公共政策是由民选的立法议会做出最佳选择，而不是由司法行为人来决定的。”

孟晚舟周五为参加一项案件管理会议在数个月来首次现身法庭，该会议旨在安排听证会日程。第一阶段引渡听证会将在周一于温哥华联邦法庭展开。

消息说，庭辩程序将持续多时，结果可能要延续到数月之后。