北京或照搬非典经验严控武汉肺炎

中国当局昨天表示，中国武汉的新型呼吸道症候群（武汉肺炎）感染患者两天内增加了20多人。但中国政府没有确认除武汉以外中国国内其他城市的感染情况。因此，中国国内有言论称：“能否相信‘越过国境的病毒在中国境内传播’的说法？” 据朝鲜日报说，有人担心中国当局可能是想控制和隐瞒信息。

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据朝鲜日报今天报道说，中国像非典时期一样管制武汉肺炎的消息。中国武汉市政府19日通过网站透露：“17日又确认了17名新型冠状病毒感染者。”前一天，武汉市政府也宣布“新增了4名感染病例”。至此，此前的近一周内，武汉肺炎患者人数仅为41人，而这两天就新增了21人，达到了62人。据武汉市有关部门统计，62人中，迄今已有2人死亡，19人经治疗后出院。据介绍，包括8名重症患者在内的41人，正在武汉市金银潭医院接受治疗。

根据武汉市政府表示，最近被确认感染的这些人是在13日前后被感染的。感染者比较集中的武汉华南批发市场已于7月1日关闭，初期感染者也全部在接受隔离治疗，病毒应该是通过其他途径扩散的。中国国家卫生健康委员会19日表示：“ 虽然目前认为能够防止和控制传染病的扩散，但尚未找到病毒的传染源，传播途径尚未完全掌握，因此必须密切监视病毒的变异。”

据该报道说，英国伦敦帝国理工学院全球传染病分析中心当地时间18日在网上公布的一份报告中说，根据武汉人口等数据推测，武汉肺炎感染者可能超过1700人。

尤其是由于本周迎来高潮的中国春运，让对武汉肺炎的扩散恐惧感不断加重。香港媒体19日援引匿名消息人士的话报道说，中国上海市和深圳市至少有3名武汉肺炎疑似患者正在接受隔离治疗。但对于患者住院的医院或香港媒体的询问，市政府表示“没有可公开的信息”。

该报道称，2003年严重急性呼吸综合征“非典”流行时，中国在疫情发生之初就控制了信息，被批评放任非典在全国蔓延。此次武汉肺炎同样在海外出现扩散病例，很多人对中国内地其他城市尚未公布感染病例表示怀疑。