台总统大选后民调 7成不要韩国瑜再选

台湾民意基金会20日公布总统大选后所做的民意调查。民调显示72%台湾民众“不期待”韩国瑜4年后再选一次总统，仅15%民众期待他卷土重来。

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据上报今天报道说，选后民调72%“不期待”韩国瑜再选总统，61%支持蔡英文两岸政策立场。财团法人台湾民意基金会20日公布总统大选后所做的一系列民意调查。民调显示72%台湾民众“不期待”高雄市长韩国瑜于4年后再选一次总统，仅15%的民众期待他卷土重来。该报道说，另外，对于蔡英文总统反对“一国两制与九二共识”的立场，调查显示约有61%民众支持蔡英文的两岸立场，与前一年相比增加了13%。

台湾民意基金会20日上午在台湾大学校友会馆举行“2020大选后台湾政局走向”民调发表会。针对2020总统大选，台湾民意基金会调查台湾民众“是否期待韩国瑜4年后卷土重来再选总统”，结果显示47.3%民众非常不期待，25.1%不太期待，8.9%还算期待，仅6.2%非常期待。

据该报道，台湾民意基金会调查台湾民众“是否期待韩国瑜4年后卷土重来再选总统”，结果显示47.3%民众非常不期待，25.1%不太有期待，8.9%还算有期待，仅6.2%非常期待。在国民党认同者中，56%不期待韩国瑜4年后再选总统，仅35%期待他卷土重来。而在民进党认同者中，87%不期待韩国瑜卷土重来，其中66%强烈不期待。在高雄市选民中，77%民众不期待韩国瑜再选总统，仅11%支持。

台湾民意基金会表示，韩国瑜的人气在经历总统大选后元气大伤，与2018年选上高雄市长时相比有极大落差。

另外，台湾民意基金会也调查“蔡英文坚决反对习近平主张的‘九二共识和一国两制’，但这很可能使中国不愿意改善两岸紧张关系，台湾民众支持与否”。结果显示39.3%非常支持，22.3%还算支持，14.5%不太支持，9.4%一点也不支持。台湾民意基金会表示，此项结果显示，6成以上台湾民众支持蔡英文坚决反对“九二共识和一国两制”的立场，即使会让中国不愿改善两岸紧张关系，也在所不惜。

据该报道称，台湾民意基金会调查“蔡英文坚决反对习近平主张的‘九二共识和一国两制’，但这很可能使中共不愿意改善两岸紧张关系，台湾民众支持与否”。结果显示39.3%非常支持，22.3%还算支持，14.5%不太支持，9.4%一点也不支持。（台湾民意基金会提供）

台湾民意基金会指出，此项调查结果与2019年1月所做的同项调查相比，支持蔡英文两岸政策主张的台湾民众增加了13.3%，不支持者减少16.1%。台湾民意基金会表示，经过大选年后，台湾形成一“新台湾民族意识”，对未来两岸关系会有深远影响。据台湾民意基金会指出，与2019年1月所做的同项调查相比，支持蔡英文两岸政策主张的台湾民众增加了13.3%，不支持者减少16.1%。