台湾关注大陆去年底12.26大抓捕

因“厦门聚会”遭中国政府逮捕的维权律师家属20日指控，官方不让律师会见且骚扰家属生活。台湾律师呼吁国际社会关注此事，因为当今中国律师处境比白色恐怖时代的台湾还差。

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中央社20日报道：台湾声援中国人权律师网络和民进党籍立委尤美女20日下午在立法院召开记者会，关注“习近平继续抓人！12.26大抓捕事件，犹如2015年「709维权律师大抓捕事件」的翻版。尤美女还表示，中国去年曾举办世界律师大会，也参与联合国人权理事会，证明北京依然在意国际社会观感。

中国维权律师数人2019年底在厦门聚会，讨论公民社会议题，不料引来官方在全国多地的大规模逮捕、讯问。截至目前，维权律师丁家喜、常玮平和一般民众张忠顺、戴振亚、李英俊等人被捕，都被控“煽动颠覆国家政权”等罪，并被“指定居所监视居住”，单独秘密关押，不准会见律师和家属。

据介绍：维权律师丁家喜曾因参与“新公民运动”坐牢3年半，这次再受“厦门聚会”影响被捕。丁家喜的妻子罗胜春透过视讯表示，比较丁家喜两次被捕经验，她感受到中国的人权状况正在倒退。同样被罗织罪名，第一次官方仍遵循司法程序，在第3天就可会见律师；但这次不仅“没有犯罪事实，律师也迟迟无法会见”，指中国政府漠视法治到“恬不知耻的地步”。

律师余文生曾是“709案”被捕律师王全璋的辩护律师。2018年因提倡修宪被捕，2年多来始终无法会见律师和家属。余文生的妻子许艳也透过视讯表示，这2年余文生被逾期关押，甚至秘密开庭，许多法律权利都被剥夺。

许艳说，自己曾到各地的监督部门申诉，却不得其门而入。因为维权，曾3度被传唤到派出所，遭脱衣检查，并固定在审讯用的铁椅上拘留9个多小时；而家裡附近也被安装了7座监视器，出入都被跟踪。

她表示，余文生的案件已到法院超过11个月，是逾期羁押，要求中国政府尽快释放他，也呼吁国际社会关注案件，对中国政府施压。许艳也强调，根据许多「709桉」被捕者指出，国际社会关注桉件时，他们在狱中的生活条件往往都获得改善，因此外界每一点的关注、声援，都是有效的。

台湾民间司改会董事长林永颂律师则以台湾当年的“美丽岛事件”为例，指若没有美国的关注、要求公开审判，可能就没有日后的民主发展。台湾过去未曾有律师因代理政府不乐见的桉件而遭停权，中国律师当前的处境比白色恐怖年代的台湾还差。