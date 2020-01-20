孔子学院 美国马里兰大学今年要关 北京恐引多米诺骨

美国马里兰大学引用联邦法规，宣布将关闭中国政府支持的“孔子学院”。对于这项决定，孔子学院总部表示遗憾。消息说，中国孔院对此关闭有引发多米诺骨牌效应担忧。马里兰大学是美国第一家开办孔子学院的大学，此事件有标志性意味。鼎盛时期，全美大专院校有100多间这类机构。

广告 继续浏览后续

据中央社报道说，马里兰大学封杀孔子学院，北京总部说遗憾。美国马里兰大学近日引用联邦法规，宣布将关闭中国政府支持的“孔子学院”（Confucius Institute）。对于这项决定，孔子学院总部表示遗憾。

该报道称，孔子学院总部透过“中国日报”发表声明说，“我们强烈反对将正常的双边教育合作政治化，希望各方都能客观看待孔子学院”，并强调会采取必要举措，来维护自身权益。

马里兰大学（University of Maryland）2004年开办全美首间孔子学院。

据该报道说，美国国会2018年通过2019财政年度国防授权法（National Defense Authorization Act, NDAA）。马里兰大学校长罗赫（Wallace Loh）17日在声明中指出，此法要求开办孔子学院的组织不得参与某些联邦资助计划。据罗赫说：“在评估这项立法对马里兰大学的影响后，我们显然不能再开设孔子学院。”他说，为了将影响程度降至最低，在本学年结束前，马里兰大学将继续支持正在讲授的课程。

该报道引述美国新闻网站Axios消息，美国多所大学相继结束与中国政府资助语言和文化讲话的合作，马里兰大学是最新一例。

孔子学院因被控侵犯美国校园学术自由，甚至禁止在课堂中讨论政治敏感议题而受到愈来愈多批评。据批评人士说，这类讲话允许中国专制政体在美国校园审查美国学生的学术活动。

该报道称，但也有人持反对意见，主张孔子学院提供了可贵的语言教学课程，尤其是在那些无力负担中文课程的学校。

鼎盛时期，全美大专院校有100多间这类机构。