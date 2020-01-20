孟晚舟引渡案进入庭审 中国外交部：及早释放孟晚舟

孟晚舟引渡美国案在20日进入庭审程序，将在加拿大温哥华的高等法院进行，中国外交部发言人耿爽20日再次敦促加方，要认真对待中方的严正立场和关切，以切身的举措纠正错误，及早释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。

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耿爽指出，中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的，也是明确的，美加两国滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这完全是一起严重的政治事件。

环球时报、东方卫视微信公众号环球交叉点报导，20日晚间，孟晚舟引渡案在加拿大举行庭审，本次庭审原定五天，但若法官认定美国引渡孟晚舟的要求不合规定，可宣布释放孟晚舟，因此可能提早结束。

本次焦点，是“双重犯罪”问题，也就是美国对孟晚舟的犯罪指控，在加拿大是否也属于犯罪。

依据“美加引渡条约”，被请求引渡人所犯罪行，必须满足“双重犯罪”原则，否则，不予引渡。

今年的庭审将分别安排在1月到11月之间分四次进行，涉及孟晚舟被控罪名的三个方面，分别为孟女士是否双重犯罪、加方逮捕程序问题，以及美方指控罪名的问题，其中1月的庭审安排在1月20日到24日之间进行。

《华盛顿邮报》报导，在庭审开始之后，法院会针对孟晚舟的犯罪行为在加拿大是否也是犯罪审理，如果不是孟就会被释放；如果是犯罪行为，法院将在6月前举行第2次的庭审，讨论引渡的证据以及是否会有政治动机的问题存在。

过往美国向加拿大申请的引渡案中，有90％都被通过，外界认为这次孟晚舟的引渡案，也有很大的机会通过。

虽然华为曾在2019年11月透过律师向法院提出异议，力保阻止孟晚之被引渡，但在美国的施压之下，停止的机会仍相当低。

2018年12月1日，孟晚舟在温哥华机场转机时，被加拿大边境人员拘捕，理由是美国指控孟晚舟犯罪，向加方提出引渡要求。

10天后，孟晚舟获得保释，之后一直在温哥华家中被软禁，只能在划定范围活动，一旦越界，绑在她脚踝上的电子脚铐就会报警。