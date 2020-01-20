孟晚舟案 纽时提4要素

中国电信巨头华为首席财务官孟晚舟的引渡听证会今天在温哥华一家法庭开始，届时全球政治、巨额资金、高科技和错综复杂的加拿大法律细节将汇集在一起。纽约时报提有关孟晚舟引渡听证会，你应该知道的四个问题。

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据纽约时报说，47岁的孟晚舟曾在华为担任秘书，后来成为公司的“门面”，在美国因欺诈指控要求将她引渡后，她于2018年12月在温哥华被捕。自此，她一直被扣留在该市。她的被捕使加拿大陷入中美两个世界大国之间的尴尬境地，并且严重破坏了该国与中国的关系。华为是中国最著名的企业之一。

孟晚舟被捕不久，中国拘留了两名加拿大人，并指控他们从事间谍活动，一些人认为这是出于报复。它还通过限制猪肉、菜籽油和其他加拿大产品的进口来惩罚加拿大。让问题更加复杂的是，加拿大正在决定是否允许华为参与其下一代5G网络的开发。

纽约时报说，由于美国政府一再指责华为进行间谍活动、从西方竞争对手那里窃取技术，该问题引发了极大的关注。特朗普政府辩称，该公司受制于中国政府，对国家安全构成威胁。华为强烈否认这一点。

随着此案的审理在温哥华气势恢宏的不列颠哥伦比亚省最高法院拉开帷幕，以下是事件背景以及利害关系。第一孟晚舟是谁？

纽约时报说，孟晚舟是华为创始人任正非的长女。她出生于西部城市成都，拥有会计学硕士学位，25年前进入华为工作。被捕之前，她在公司的职责包括宣布财务业绩，她还是该公司的董事会副主席。孟晚舟的英文名是Cathy或Sabrina，已婚，有四个孩子。

自被捕以来，她的生活一直受到限制。她缴纳了1000万加元的保释金，可以相对自由地在温哥华行动，她和丈夫在这里拥有两栋豪宅。她处于24小时监控之下，必须在脚踝佩戴GPS追踪器。她目前住在该市富人区桑拿斯(Shaughnessy)一栋带围墙的七居室豪宅，价值约1400万加元。审理该案的法官允许她搬至此地，在此之前，她住在另一个富人区价值约600万美元的六居室房子里。

根据保释条件，她可以在晚上11点宵禁前出门行动，包括前往附近的列治文市，那里有一个多元化的华人社区，有供应中国各地佳肴的美食广场以及充满活力的文化生活。朋友和同事可以去看她。据一名安保人员称，她的家人在圣诞节期间来到了加拿大。孟晚舟最近在华为网站上发表的一封公开信中写道，自被拘押以来，她“经历了恐惧”，但也为自己找到了更多的时间。她通过阅读和画油画等方式打发时间。

报道称，孟晚舟的保释条件在加拿大激起了愤怒，因为批评人士将她的环境与中国逮捕的加拿大人的恶劣条件相比较，中国不许他们见律师或家人。

第二本周法庭上将会发生什么？

纽约时报说，2019年1月，美国公布了一份全面的起诉书，其中包括指控孟晚舟以欺诈手段欺骗四家银行，通过一家子公司让它们清算在伊朗的交易，这违反了对伊朗的制裁。

在接下来的几天里，副首席法官希瑟·霍姆斯(Heather Holmes)将审查孟晚舟案件是否符合加拿大法律规定的引渡基本要求：她在美国被指控的罪行在加拿大构成犯罪。这就是所谓“双重犯罪”的法律概念。

加拿大检方正在重点调查孟晚舟2013年在华为同在伊朗开展业务的星通的关系问题上，是否向汇丰银行的代表撒谎的指控。检方称，她告诉汇丰，星通是其合作伙伴，尽管它实际上是华为的子公司，这使汇丰面临受到制裁的风险。

据检方在提交给法院的文件中写道，“通过欺骗诱使银行提供金融服务是犯罪行为。”

孟晚舟否认了这些指控。她的辩护律师认为，她被指控的罪行在加拿大不构成犯罪，因为加拿大没有对在伊朗做生意的公司实施制裁。他们还声称，根据加拿大法律，汇丰不存在财务损失的风险，而这是欺诈罪名发生的先决条件。

据孟晚舟的律师在周五公布的文件中称，“本质上，这是一起关于美国制裁实施问题的案件，假扮成加拿大欺诈案的样子。”

纽约时报说，如果法官裁定此案不符合双重犯罪的要求，那孟晚舟可能会被无罪释放。

第三接下来会发生什么?

纽约时报说，今年晚些时候，最高法院将处理孟晚舟的法律团队提出的另一个论点：第一次被拘留时，她的权利遭到了侵犯。

加拿大边境官员盘问了她三个小时，没收了她的手机，索要了她的密码，搜查了她的行李，然后逮捕了她。她的律师认为，这意味着加拿大和美国进行了“秘密刑事调查”。

如果法官发现孟晚舟的权利被侵犯，这个案子可能会被驳回。

辩方已经就孟晚舟被捕的方式对加拿大当局提起了单独的民事诉讼，听证会日期尚未公布。

该报道说，引渡律师加里·博廷(Gary Botting)写过几本关于加拿大引渡法的教科书，他说，他认为孟晚舟有充分理由证明自己的权利受到侵犯。著名移民律师理查德·库兰德(Richard Kurland)表示，此案意义重大，因为它有助于界定人们抵达加拿大后的宪法权利何时生效。

第四孟晚舟被引渡的可能性有多大?

纽约时报说非常大。1999年加拿大对引渡法的修改 至今仍然受到人权组织的广泛批评，意味着大约90%的引渡请求得到批准。

法律专家说，如果引渡请求被认为是出于政治动机，或者被引渡者可能面临死刑，那么引渡请求可以被拒绝。

孟晚舟被捕后不久，特朗普总统表示，如果有助于跟中国达成贸易协议，他可能会考虑调解此案。她的律师声称，这些说法“威胁并腐蚀了法治”，应该取消美国引渡孟晚舟的资格。

如果孟晚舟在引渡案中败诉，她可以一直上诉到加拿大最高法院，这一过程可能会持续数年。

纽约时报说，这个案子最终会从法律领域转到政治领域。针对孟晚舟的最终司法裁决将交给总理贾斯廷·特鲁多(Justin Trudeau)政府的司法部长，由他决定是否下令将孟晚舟送往美国。