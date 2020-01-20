弃华为欧洲5G落后说 欧盟执委厉斥无稽

欧洲联盟为欧洲5G建设是否应当采用华为引发争论呈现激烈对撞，支持与反对的立场言辞趋于争吵态势。欧盟执委驳斥严格把关恐推迟5G上路的说法，分析说这也导致对华为风险的辩论升温。

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据路透社报道说，欧盟执委驳斥严格把关恐推迟5G上路，对华为风险的辩论升温。欧盟内部市场与服务执委布莱顿(Thierry Breton)昨天驳斥仰赖欧洲企业建造5G网络将会拖延其推出的说法，加入了德国内部对中国华为风险日益激烈的辩论。

布莱顿周日在慕尼黑DLD会议的一场演说中警告德国和其他地区的决策者，新5G技术需要比前几代更严格的安全规定。据布莱顿说，“设定严格的安全条件将不会拖延5G在欧洲的推出。”

该报道说，其说法与路透事先拿到的讲稿内容一致。

据布莱顿又指，“欧洲，当然包括德国在内，处于正轨之上。我们没有、也不会推迟在欧洲布建5G网络。”

路透社说，布莱顿的警告和德国内政部长哲侯弗(Horst Seehofer)的评论呈现反差，哲侯弗稍早表示，若将中国企业排除在外，欧洲5G网络建设将会至少延迟五至十年。据布莱顿表示，欧洲应该保有其“技术主权”，在战略领域确保拥有本地的替代方案。布莱顿在新的欧盟执委会中主掌规模庞大的“单一市场”部门，负责制定行业政策。

欧盟成员国应该在其5G网络中应用的“工具盒”安全标准将会在本月准备妥当，布莱顿补充称，“欧洲欢迎所有人，但我们会发布越来越多的明确规定，所有人都当遵循这些规定。”

该报道说，布莱顿在他的演说中并未明确提及禁止华为，他称“任何一家公司、无论是否为欧洲企业，如果能够遵守欧洲规定，我们都欢迎。我们不会建立一个欧洲堡垒。”但是优待诺基亚(NOKIA.HE)及爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)等欧洲企业的呼声，以及设立更多严格的安全规范，将为华为竞争对手所乐见。