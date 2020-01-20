惊曝北京眼科医生也被砍了

中国近来医患冲突事件不断，继北京民航总医院一名女医生遭病患家属持刀刺颈致伤重去世后，北京朝阳医院今天再度发生类似暴力事件，多名医生因不明原因遭病患家属砍伤，目前仍抢救中。

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据中央社今天报道说，中国医暴再一桩，北京朝阳医院眼科医生遭砍。报道综合新浪新闻、社群平台微博消息，今天下午，中国北京朝阳医院传出有多名医生遭病患家属持刀砍伤。其中一名陶姓眼科医生伤重倒地，据消息，他的后脑杓及手臂都遭砍伤，目前在抢救中。

该消息指出，伤者除医生外，现场一名带小孩就诊的家属也遭波及误伤；目前持刀行凶的病患家属已被警方逮捕。

中国网友拍摄的影片显示，案发现场血迹斑斑，血迹自诊间绵延到走廊，当时在现场的网友表示，自己刚完成医院帐单缴费，“就听见惨叫声，医生们大喊快报警，杀人了！”

据该报道称，中国医暴事件不断，去年12月底，北京民航总医院一名杨姓女医师在急诊室遭病患家属持刀刺颈，导致伤重不治去世，引发中国对处理医患冲突暴力政策不足的讨论。

报道引据陆媒澎湃新闻蒐集中国10年来295起医疗暴力事件综合指出，共有362名医护人员受伤、99名医护人员遭患者或家属持刀袭击，24名医生因此身亡。香港明报引述多名医护人员说法指出，中国大量的医暴事件起源于不成熟的国家医药政策，以及大众因为接受过多的宣传，对医生期望过高所致。大量的医暴事件也导致中国“学医不从医”的人数逐渐上升，北京协和医学院教授张宏冰2018年接受陆媒半月谈杂志访问时就表示，“尽管我国每年培养60万医学生，但真正穿上白大褂的只有约10万人”。

中央社说，中国近来也有医院主动采取措施保护医护人员，据中国新闻网，为确保来院人员未携带杀伤性器具，广西南宁市第二人民医院在门口架设安检门，实施“先安检，后看病”，要求患者及家属严禁携带刀具进入医院，该医院保全人员表示“家属若有使用水果刀、剪刀的需求，可向医院工作人员借用”。