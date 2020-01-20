政法期刊曾刊奇文《本人娶刘亦菲的可行性报告》

中国陕西省的地方期刊《政府法制》近日被爆出，在其2010年第36期杂志上刊登了一篇《本人娶刘亦菲的可行性报告》。文章中说，“此女只应天上有，人间哪得几回见！鄙人对伊的感情苍天可鉴！天可崩，地可裂，此情不可灭！”10年前奇文被搜出，因近期专业刊物刊发非专业文章引发批评连带所致。

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据自由亚洲报道说，中国政法期刊刊登《娶刘亦菲可信性报告》。而自去年12月开始，中国内地爆出多家专业性期刊刊发不符合专业标准的文章。

据官方的澎湃新闻报道，陕西省的地方期刊《政府法制》近日被爆出，在其2010年第36期杂志上刊登了一篇《本人娶刘亦菲的可行性报告》。文章中说，“此女只应天上有，人间哪得几回见！鄙人对伊的感情苍天可鉴！天可崩，地可裂，此情不可灭！”

据报道指出，虽然这篇文章是在“幽默”板块刊登，但文章内容低俗。该刊的工作人员在接受媒体采访时解释说，这篇文章刊发是因为早年管理不规范所致。

该报道说，一周前，新闻曝出，中国科学院主管的学术期刊《冰川冻土》在2013年刊发的一篇专业文章中，作者大赞导师的高尚和师娘的优美。引来舆论广泛挞伐。