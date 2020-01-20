故宫豪车撒欢吵至美国 洛杉矶晒豪宅议论纷纷

中国女子开奔驰（Benz）进北京故宫事件发酵，有媒体揭露，涉事女子近日现身美国再度炫富，其在洛杉矶还有一处豪宅，且房主被指与中国铝业巨头忠旺集团创始人刘忠田前妻有关，尽管忠旺方面出面撇清，仍引起关注。此外，有网友起底该女子，称其违规早有先例，曾在研究生考试期间偷带手机入场。稍早有消息曝料涉事女事主飞抵美国赌城拉斯维加斯网传开心并再晒豪车。

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据世界日报今天报道说，“故宫奔驰女”疑现身美国又炫富！洛城豪宅也掀争议。该女子开奔驰（Benz）进北京故宫事件发酵，有媒体揭露，涉事女子近日现身美国再度炫富，其在洛杉矶还有一处豪宅，且房主被指与中国铝业巨头忠旺集团创始人刘忠田前妻有关，尽管忠旺方面出面撇清，仍引起关注。此外，有网友起底该女子，称其违规早有先例，曾在研究生考试期间偷带手机入场。

据该报道称，自称有“红色背景”、开车进故宫炫富的女网友“露小宝LL”，在惹出系列争议后。华商网报导，其社交平台Instagram 19日最新定位显示在美国拉斯维加斯。她的Instagram曾在事件后删去所有帖子，而今日，她又忍不住发出与豪车的自拍照，并在评论里回复了网友“三个柠檬”。

报道引述香港01消息，“露小宝LL”此前曾在Instagram晒出照片称，她2018年3月在洛杉矶富人区Newport Beach买下海景豪宅。当地房源信息显示，这套房最近一次成交价为1181万美元，占地面积1821平方米，共有4个卧室和9个洗手间。

据报道说，有消息称这套房子的产权于2018年8月24日转至忠旺集团创始人刘忠田前妻名下。忠旺集团官网显示，其至今已发展成全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。对于网传“露小宝LL”与忠旺集团相关消息，新京报报导，中国忠旺回应：经与刘忠田求证并获其授权，特此声明，“微博用户‘@露小宝LL’发布的房产与忠旺集团或刘先生均无任何关系，刘先生并不认识微博用户‘@露小宝LL’或其家属。”

报道引述东莞时间网消息，有网友曝出一张照片。照片中，是长春理工大学研究生学位考试的试卷，旁边还有一张答题卡。据称，该照片最早由“露小宝LL”发出，她还写下抱怨文：“很久没有写过这玩意了”。有网友质疑，明明不能带手机进入考场，她这张照片是怎么拍的？

据长春理工大学回应：“高露（网名“露小宝LL”）考试期间违反规定携带手机，违反考试纪律，当时未被监考老师发现而未作处理。不过，后因硕士学位论文没有通过答辩，因此并未取得研究生毕业证和硕士学位证。”更称“长春理工大学对自身名誉千般珍惜，万般重视。感谢各位网友对学校的关心和支持！”