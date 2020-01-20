武汉冠状病毒: 习近平下令了

中国武汉肺炎疫情迅速扩张之际，中国官方的《新华社》罕见今天晚上发消息，指面对不断扩散和增加病例的新型武汉冠状病毒，中国国家主席习近平20日晚间做出裁定，要求全国各级党委和政府单位，必须做好防疫和控管工作。消息没有透露习近平发出指示的时间地点细节。

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据上报今天报道，就武汉冠状病毒，习近平下令加强防疫与监测工作，“把人民身体健康放第一位。”

武汉不明病毒性肺炎疫情蔓延，让邻近地区和国家不敢大意，包含日韩泰三国都陆续出现染病的个案。而中国内部的确诊病例也达到217例，涵盖武汉、北京和广州三地；另有疑似病例7人，则分别在上海、四川、云南、广西和山东5省市。

该报道说，《新华社》报导，面对不断扩散和增加病例的新型武汉冠状病毒，中国国家主席习近平20日晚间做出裁定，要求全国各级党委和政府单位，必须做好防疫和控管工作。官方报道透露习近平讲话指，“将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，遏止疫情持续扩大。要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。要及时发布疫情信息，深化国际合作。目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分要紧。要加强舆论引导，加强有关政策措施宣传解读工作，坚决维护社会大局稳定，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节。”

近期，湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例(武汉市198例，北京市5例，广东省14例)；疑似病例7例(四川省2例，云南省1例，上海市2例，广西壮族自治区1例，山东省1例)。

报道称，距离除夕仅剩三天之遥，中国即将迎来“地表最大规模移动”的春运，届时有上亿人借助公众交通来往不同省市之间，也让专家们担忧，新型冠状病毒是否会因此扩大范围，甚至造成更多的病例。