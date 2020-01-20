武汉肺炎个案急升：全球204例 南韩现首例 港专家疑传人高于「有限度」

武汉新型肺炎个案急升，该市卫生健康委员会公布，过去两天，共新增136宗确诊病例，使该市确诊病例累积至198宗。另外，南韩确诊一宗武汉新型肺炎个案，令全球病例增至204宗。香港不同专家质疑，新型病毒源头并非单是武汉华南街市，并已扩散至中国其他省市，而以全球在六星期内已有超过二百宗已知个案看来，世界卫生组织指该病毒属「有限度人传人」的评估难以解释有关情况，促请世卫和当局重新评估病毒人传人的风险。

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经使用新型快速测试后，武汉新型冠状病毒感染肺炎个案急遽增加。武汉市卫健委今(20日)晨通报，18和19日共新增136个新型肺炎病例，新增死亡一例，即该市确诊新型冠状病毒感染肺炎个案累积到198例，当中三人死亡，在院治疗的170人中，重症35人，危重症9人，轻症126人，另有25人已出院。

另外，武汉肺炎跨越国境的感染个案增加，继泰国和日本之后，南韩今天亦确诊首宗新型冠状病毒肺炎病例。南韩疾控中心表示，病者是一名来自武汉的35岁中国女子，她上星期曾到武汉，昨日乘飞机抵达首尔后出现发烧、呼吸问题和其他症状，目前在南韩国家指定的医疗机构接受治疗。

若把武汉和京深两地的确诊个案累加，中国已有201宗确诊武汉肺炎病例，计及三宗外国病例，全球确诊武汉肺炎病例有204宗。

另在香港、澳门、台湾、南韩、越南、新加坡等地纷纷发现怀疑个案，当中，以香港的怀疑个案最多，截至18日午夜，已有99人因肺炎症状入院而又在发病前两周曾经到过武汉，其中有19人留院，至今未有确诊武汉肺炎病例。

面对武汉肺炎扩散，中国卫健委坚称，新病毒疫情目前「可防可控」，但传染来源尚未找到，传播途径亦未能完全掌握，需严密监控病毒变异，已向全国医疗机构发出防控通知，要求接收发烧病人时，须询问病人两星期内曾否到过武汉。另外，亦已向各省派出工作组指导防疫，要求各地加强检测，及时发布确诊个案信息。

而世界卫生组织昨(19日)在武汉卫健委公布18和19日的最新病情前在推特(Twitter)表示，有证据显示，新病毒可有限度人传人，但未有明确证据显示病毒可持续人传人。

不过，香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超今早在电台节目质疑世卫的评估，指经动物传人的初发传染病，若说人传人效率不高，不足以在短时间内造成大型小区爆发，但武汉新型冠状病毒在短短六星期已发现二百宗已知个案，「有限度人传人」的说法不足以解释武汉肺炎感染情况，促请世卫重新评估病毒人传人的风险。

他又说，从公布的个案数据看核，并非所有患病者有明显的接触史，故此质疑早前专家称传播需要紧密接触的说法。