武汉肺炎危及维稳 习近平下令坚决遏制

中国武汉肺炎疫情延烧多日，中国官方今天齐动员，国家主席习近平发出指示，总理李克强也讲话，各官方媒体纷纷刊登疫情文章，指点预防知识。中国微信微博关于武汉肺炎疫情内容也解除禁制，蜂拥而至。中央社说，习近平讲话强调要“坚决维护社会大局稳定”。

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据中央社今天报道说，习近平要求坚决遏制武汉肺炎蔓延，维护社会稳定。中国国家主席习近平今天针对武汉肺炎疫情说，春节期间人员大范围密集流动，做好疫情防控十分紧要，有关部门要采取有效措施坚决遏制疫情蔓延。但他不忘强调要“坚决维护社会大局稳定”。

中国国务院总理李克强则跟进批示，要做好与世界卫生组织（WTO）、有关国家和“港澳台地区”沟通协调，密切协作形成合力，坚决防止疫情扩散蔓延。

该报道称，新华社这项报导同时发布武汉肺炎最新疫情。截至今晚6时，中国国内感染武汉肺炎者224例，其中确诊217例（武汉198例，北京5例，广东14例），疑似病例7例（四川2例，云南1例，上海2例，广西1例，山东1例）。至于中国境外，泰国通报确诊病例2例，日本、韩国各通报1例。

根据报导，习近平说，武汉等地近期陆续发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，必须引起高度重视，全力做好防控工作。而目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分紧要。习近平表示，各级党委和政府及有关部门“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取确实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头”。

据习近平说，要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。要及时发布疫情讯息，深化国际合作。要“加强舆论引导”，加强有关政策措施宣传解读工作，“坚决维护社会大局稳定，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节”。

中国国务院总理李克强则跟进批示，各相关部门和地方要以“对人民群众健康高度负责”的态度，完善应对方案，全力以赴做好防控工作，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治”措施。李克强说，要加快查明病毒源头和感染、传播等机理，及时客观发布疫情和防控工作讯息，科学宣传疫情防护知识。做好与世界卫生组织、有关国家和“港澳台地区”的沟通协调，密切协作形成合力，坚决防止疫情扩散蔓延。

中央社说，因为上述指示，中国国务院联防联控机制今天召开视讯会议，对武汉肺炎疫情防控工作进行全面部署。国家卫健委并成立应对处置工作领导小组，指导地方做好疫情应对处置工作。