武汉肺炎扩散亚洲 再掀18年前非典恶梦

原因不明、与严重急性呼吸道症候群（SARS）有关的武汉肺炎已在中国各地扩散，武汉、北京和深圳至今已确诊201例，并已造成3人死亡。疫情引发恐慌，是因为它与非典有关。非典于2002年至2003年在中国大陆造成349人死亡，另在香港造成299人丧生。

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据法新社今天报道说，武汉肺炎扩散亚洲，再掀18年前非典梦魇。

原因不明、与严重急性呼吸道症候群（SARS）有关的武汉肺炎已在中国各地扩散，武汉、北京和深圳至今已确诊201例，并已造成3人死亡。亚洲其他方面，泰国确诊2例，日韩也分别确诊1例；疑似病例部分，香港71例，新加坡5例，越南2例。

该报道称，中国武汉市2019年12月起爆发不明原因肺炎疫情，病原体初判为新型冠状病毒，联合国世界卫生组织（WHO）已命名为2019-nCoV（2019新型冠状病毒）。以下是冠状病毒的几个重点。第一什么是冠状病毒？

冠状病毒家族成员繁多，从普通感冒到SARS等各种感染都是冠状病毒所引起。世界卫生组织说，这次从武汉向外扩散的病毒是冠状病毒家族里前所未见的一株，已将其正名为2019新型冠状病毒。

巴黎巴斯德研究院（Institut Pasteur）流行病学部主任冯达奈（Arnaud Fontanet）指出，此一新的病毒株是已知第7种可感染人类的冠状病毒。他告诉法新社：「我们认为来源可能是市场贩售的动物，从市场那里开始传给人类。」

据世界卫生组织表示，「动物似乎最有可能是主要传染途径…也有可能透过亲密接触有限度地人传人」。

该报道说，这波疫情之所以引发恐慌，是因为它与SARS非典有关。非典于2002年至2003年在中国大陆造成349人死亡，另在香港造成299人丧生。

据冯达奈指出，当前的病毒株基因上有8成与SARS相同。

目前中国境内确诊人数达到201例，已夺走3人性命。

第二现在需要恐慌吗？

据冯达奈警告，虽然此一冠状病毒目前的形式似乎「比SARS弱」，但仍有可能突变为更致命的病毒株。他说：「我们目前并没有证据显示病毒一定会突变，但SARS就是这样产生的。不过病毒才刚开始流传一小段时间，所以现在言之过早。」

至于流行病关键指标，也就是人传人的部分，现在讨论可能也还太早。

但武汉当局表示，过去这个周末新增的几个病例，和据信为疫情爆发中心的华南海鲜市场「并无接触史」。当局已经宣布人传人可能性「偏低」，但并非绝无可能。

冯达奈表示，病毒已经扩散到中国境外的日本和泰国等地，此一事实「令人开始担心病毒的确有可能人传人。」

据伦敦帝国学院（Imperial College London）全球传染病分析医学研究会中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）科学家在上周发表的报告中提出警告，武汉实际病例可能接近1700例，远高于正式通报的人数。

第三是否已记取非典教训？

据冯达奈表示，中国卫生工作人员立刻针对患者进行检验，并追究病例是否与华南海鲜市场有关，迅速因应的作为令人赞赏。他说：「我们已经从SARS学到一些教训。我们有更好的防备，反应也更快。」据冯达奈指出，这次疫情透明度与SARS刚开始扩散时不同，当年中国在疫情刚开始爆发时「隐瞒此事长达2、3个月之久」。

该报道介绍各国防疫措施，引述路透社指出，目前并没有疫苗能防治这种新病毒。武汉肺炎症状包括发烧、呼吸困难，患者胸部X光片呈双肺浸润性病灶。

农历新年假期即将到来，届时中国14亿人口多数将进行国内外旅行，当局已着手加强监控和消毒工作。

美国主要机场，以及包括日本、泰国、新加坡和南韩等许多亚洲国家机场，都已经纷纷对来自武汉的旅客加强检疫措施。

世卫也针对预防感染与疾病控制，直接对全球各大医院下指令。