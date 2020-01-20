武汉肺炎疫情或允许出省 两天入侵广东上海浙江与北京 微信普通人忧问如何预防

图为世界卫生组织或指武汉肺炎新变种病毒谱图

中国新报140例疑似感染武汉肺炎病毒。该病毒仍然属于神秘性质，即没有明确确定种类，也没有疫苗对抗。中国官方开始广为传发标明是世界卫生组织的介绍以及建议如何预防的文件，引发网络更多普通人关注与担心。官方报告已有第三例感染死亡，法新社以及路透社均报告，韩国一例感染死亡，逝者是一名中国游客。两天之内，武汉肺炎疫情突进广东，上海，浙江以及北京。中国网络开始大量流传各医院白大褂防化面罩的严阵以待图片。

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据路透社今天报道，中国武汉市卫健委周一凌晨公告，周末两日（18日-19日）该市新增新型冠状病毒感染的肺炎136例，死亡1例。此外广东省卫健委和北京市大兴区卫健委分别确认，广东和北京均分别首次确诊1例和2例新型冠状病毒感染肺炎确诊病例。

截至19日22时，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例198例，已治愈出院25例，死亡3例。目前仍在院治疗170例，其中轻症126例、重症35例、危重症9例，均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。

国家卫建委周日稍晚在网站上指出，当前疫情仍可防可控。但新型冠状病毒传染来源尚未找到，疫情传播途径尚未完全掌握，病毒变异仍需严密监控。

在武汉市周末136例新增患者中，男性66例、女性70例；年龄最小的25岁，年龄最大的89岁；发病日期均在1月18日前；首发症状大多为发热、咳嗽或胸闷、呼吸困难。新增病例相关流行病学调查正在深入进行，其密切接触者也在追踪中。

据广东省卫健委表示，国家卫健委1月19日确认该省首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。患者为66岁男性，现居深圳，2019年12月29日赴武汉探亲，2020年1月3日出现发热、乏力等症状，1月4日返深后就诊，1月11日转至深圳市定点医院隔离治疗。现患者病情稳定，已对密切接触者进行追踪随访。

路透社说，北京市大兴区卫健康委在其官方微博上表示，大兴区医疗机构接诊的两名有武汉旅行史的发热患者，根据临床症状和流行病学调查，经疾病预防控制中心检测及专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎病例。两名患者已在定点医院接受隔离治疗，目前无呼吸道症状，病情平稳。大兴区已对密切接触者开展医学观察，目前无发热等异常情况。

至此，泰国，日本，韩国均报告疑似病例。

法新社引述有关专家分析，中国武汉肺炎疫情可能远比报告情况严重，武汉患者或多达1700多人。此一消息没有得到中国官方澄清呵斥。