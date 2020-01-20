武汉肺炎疫情扩大 中国14名医护人员被感染

综合中国官方媒体报道，中国国家卫生健康委高级别专家组长钟南山19日晚受访时表示，新型冠状病毒感染的肺炎（武汉肺炎）已确认存在医务人员感染和人传人感染，目前已有14名医护人员受到感染。

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但综合央视及新华社报导，钟南山并没有提到被感染的14名医护人员，是隶属中国哪一个医疗院所。他曾于19日率团前往武汉实地调研疫情。

钟南山并警告，“这个疾病（武汉肺炎）刚刚开始，处于爬坡阶段”，且在局部发展中是“比较快的”。而出现医务人员感染和人传人感染的情况，“是非常重要的标志”。预估春节期间武汉肺炎“得病人数还会有增加”。

但他仍强调，“这次花了2周就定位了新型冠状病毒，再加上我们有很好的监控和隔离的制度，我不相信它会像17年前非典（中国对SARS的称呼）造成的社会影响以及经济的损害”。

钟南山指出，这次在武汉发现的新型冠状病毒，透过野生动物传染给人的可能较大，但目前对这种病毒了解仍很不够，源头是什么动物仍不清楚，但可能性比较大的可能是竹鼠、獾等类的野生动物。

他认为，武汉肺炎病毒和严重急性呼吸道症候群（SARS）及中东呼吸症候群（MERS）有共性之处，都属于冠状病毒。但三者不一样的是，武汉肺炎病毒的传染性和毒力都没有SARS大，严重性有差别。

钟南山还提到，从感染人群的地理分布来看，疫情与武汉海鲜市场关係很密切。同时，目前已确定武汉肺炎有确定人传人的证据，其中2个案例出现在广东，且是被去过武汉的家人传染，因此“我们要提高警惕”。

他还说，一般民众要提高认识和提高警惕，“没有特殊情况不要去武汉”。如果自己感觉不舒服、感冒一定要去发烧门诊就诊，且要戴口罩，“但不一定非要N95口罩，能阻挡飞沫的外科口罩就可以”。如果去过武汉又发烧，一定要提高警惕，尽快就医。

高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光则声称，目前武汉肺炎疫情“不断出现新情况”，这是传染病流行早期的共同特点，现在采取措施“完全是可以逆转的”。