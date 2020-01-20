武汉肺炎 北京快速陷落 一日多例确诊

北京市卫生健康委员会20日晚宣布，全市又新增3例武汉肺炎病例，北京市确诊的武汉肺炎病例目前已增至5例。图为武汉一处海鲜市场，世卫组织表示应与最近爆发的不明肺炎有关。

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据中央社今天报道说，北京武汉肺炎疫情一日两报，增至5人确诊。北京市卫生健康委员会今晚宣布，全市又新增3例武汉肺炎病例，连同今天凌晨先确诊的2例，北京市确诊的武汉肺炎病例目前已增至5例。而在新增的3例中，有1例病情陷入危重状态。

该报道引述官方的中新社消息，根据北京市卫健委通报，今晚新确诊的3例中，2名男性患者分别于7日及9日去过武汉，并短暂逗留，13日及14日先后出现发烧和呼吸道症状；另1名为老年女性患者则是从武汉赴北京探亲，13日出现发热和呼吸道症状。根据上述3例的临床症状和流行病学调查结果，再经疾病预防控制中心检测及专家组评估，今晚确诊为武汉肺炎。

据通报指出，这3名患者已在定点医院接受隔离治疗，其中2人病情平稳，1人病情危重。

根据通报，与上述3名病例有密切接触者已知有23人，均已接受北京市官方的医学观察，目前并无出现发烧等异常情况。

据消息说，而今天凌晨由北京市大兴区确诊的2名武汉肺炎病例，有密切接触者共44人，也已接受开展医学观察，目前也无出现发烧等异常情况。