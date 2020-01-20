网传解放军泄密攻台路线图

台湾大选过后，中国解放军又对台展开心理战。中国多个民间论坛，昨日同时流出一张解放军“南部登岛作战群指挥所”的兵推（模拟作战）图照片，疑为侵犯台湾的路线。台湾国防部今日发表声明指，三军部队已完成相关整备，保持高度警觉，确保台海安全与稳定，使全民能够安心欢度农历新年，呼吁台湾人放心过节。

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据苹果日报今天报道说，心战施压，解放军故意漏攻台兵推图。台国防部指：全民放心过年。

据该报道说，这张所谓的兵推图照片，昨日在微博、天府社区、鼎盛论坛等流传，据称是南部战区登陆作战指挥中心内拍摄，前面及左右两边均是军人对着电脑进行“兵推”，图中间则是台湾的3维地形图，上头布满黑色标记，海上也放了一些军舰。指挥所墙上还挂了一张“南部登岛作战群装载航渡图”，当中有1条路线指出，解放军模拟攻占金门后拿下澎湖，再继续往台湾南部地区进军，而另1张图则显示解放军登岛后的行军方向。

据有网民指，中共发放这张照片的动机不纯，“中共将这么机密的军事机构内部照片在社交媒体刊登，而且不删帖，显然是有目的，就是恫吓台湾。中共觉得台湾人是吓大的吗？”

该报道称，台湾国防部今日发布声明回应：“国军基于确保国家安全之职责，对于台海及区域安全情势，与当面共军演训、机舰动态等，均能运用联合情、监、侦系统，严密掌握，即时应处。”台湾国防部又指，军方并没有所谓假期，将依经常战备时期突发状况处置规定，完成三军战备部队相关整备，保持高度警觉，确保台海安全与稳定，使全民能够安心欢度农历新年。