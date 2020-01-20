肺炎疫情 中国醒了 习近平发话后李克强开腔 首席专家急赴武汉

中国武汉爆发神秘肺炎疫情并迅速扩散。官方多日均指可控并未报新增病例后，连日报告多地出现疫情。中国官方媒体新华社今天报导中国国家主席习近平下达指示，稍后国务院总理李克强也讲话，催动全国动员与警戒。消息说，中国首席疫情专家钟南山率队紧急前往武汉调研，但行程与日期均未见报。

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据中国新华社说，中国国家主席习近平发出指示，要求全国各级党委和政府单位，必须做好防疫和控管工作。官方报道透露习近平讲话指，“将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，遏止疫情持续扩大。要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。要及时发布疫情信息，深化国际合作。目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分要紧。要加强舆论引导，加强有关政策措施宣传解读工作，坚决维护社会大局稳定，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节。”

据上报报道说，中国总理随后国务总理李克强也做出批示，要求各部门和地方单位，要以对人民群众健康高度负责的态度，全力以赴做好防疫工作。李克强说，“做好与世界卫生组织（WHO）、有关国家和港澳台地区的沟通协调，密切协作形成合力，坚决防止疫情扩散蔓延。”

据中央社今天报道，有中国媒体人披露，中国首席传染病学专家钟南山19日率领“国家高级别专家组”，在武汉针对病患收治医院、疾控中心及爆发疫情的市场进行调研，当天即赶回北京。但官方并未公布这一消息。

这项讯息是在今天下午，由中国媒体人唐建光透过新浪微博披露，内容包括这个专家组在武汉的“疫情防控工作”调研行程，以及成员名单。

中央社说，钟南山现年83岁，是中国知名传染病学专家。2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）期间，钟南山曾否定当时中国国家疾病预防控制中心关于“典型衣原体是非典型肺炎（中国对SARS的称呼）病因”的观点，为视为扭转疫情的关键，使他被冠上“抗击非典第一功臣”的称号。

根据这份曝光的行程，这个专家组除担任组长的钟南山外，还包括传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟、香港大学医学院教授袁国勇、中国疾病预防控制中心主任高福、中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光、北京协和医院重症医学科主任杜斌等专家。

该报道说，此外，包括中国国家卫生健康委员会副主任于学军、疾病预防控制局长常继乐、医政医管局长张宗久、湖北省副省长杨云彦、武汉市副市长陈邂馨在内的官员，也是专家组的成员。

行程显示，钟南山等人19日上午首先听取湖北省、武汉市官方对武汉肺炎的疫情防控工作报告；接着前往专门收治武汉肺炎的金银潭医院，了解病患治疗情况；再转往武汉市疾控中心，了解病毒标本采样检测情况；最后前往爆发疫情的华南海鲜市场周边视察。在行程结束后，团员在当天下午召开闭门研讨会议。会后除湖北当地团员外，其余团员随即赶回北京。