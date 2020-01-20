蔡英文回应蔡习会：只要有助两岸和平任何型态互动都可考虑

台湾总统蔡英文在1月20日晚间播出的电视专访中，回答如果有机会与中共国家主席习近平进行「蔡习会」，是否愿意出席时表示，只要有助于两岸和平稳定，她希望能在她胜选之夜所说过的「和平、对等、民主、对话」的基础上促成两岸互动，而且任何形态的互动，她都可以考虑。

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不过去年11月28日蔡英文竞选时受访被问到同一问题的答案是，若有助于维持两岸和平稳定，她相信任何领导人都会考虑，但绝不能以国家主权及安全作为代价。

北京时间2020年1月20日，蔡英文在三立电视台专访中和主持人对话时，则是这么说的(原音)，「如果有机会蔡习会？和平、对等、民主、对话，这八个字，确实就是我们希望，在这个基础之上，来促成两岸的互动，任何形态的互动，我们都可以来考虑」。

媒体问到，如果中共真的进犯台湾，台湾有能力自保吗？蔡英文说，自我防卫能力应该是有足够信心，但仍然要持续强化，这不会停止在某一个时间点，但我们还是要有一个重要的决心，就是和平。

被问到有人认为习近平是这次选举的「超级助选员」，她未来如何面对与中国的关系？蔡英文回答说，这次选举台湾人集结了很大的声音透过选举表达出来，就是不能接受一国两制，因为台湾现在是一个自由民主的社会。每一个人都很习惯这种生活方式，也不愿意这种生活方式被改变，这个声音是非常清楚的。

她说，世界各国也都用这个角度看这次选举，所以非常期待中国，可以仔细聆听这一次台湾人民想表达的讯息，在考虑相关政策时，能注意这个讯息是满强烈的。

另对于有政治观察家认为这次选举是美国代理人与中国代理人的战争，蔡英文说，说是代理人战争，「也有点过头了」，台湾人在这次选举，是为了维护自己的民主与自由的价值，才是这次选举真正的意义所在。

国防方面如何进一步提升？她表示，必须确认一件事情，和平稳定是处理两岸问题最高的原则，但是我们也必须让自己有足够的防卫能力，也只有足够的防卫能力才能确保和平，我们的目标是和平稳定，而国防是确保和平稳定重要的一件任务。所以一方面我们开始加速自己研发，国机、国舰国造，若一时技术不足时，也进行军购，在整个军事整备的过程，都倾全力在做。

法广特约记者陈民峰台北报导