世卫组织建议：个人预防武汉肺炎系列防护措施
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WHO指出，减少接触和减少传播一系列疾病的标准建议包括，保持基本的手部和呼吸道卫生，坚持安全饮食习惯，并尽可能避免与任何表现出有呼吸道疾病症状（如咳嗽和打喷嚏等）的人密切接触。
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如何保护自己
可以降低传染武汉肺炎的方法：
1. 用肥皂和清水洗手或使用无水酒精类免洗液揉搓
2. 在咳嗽和打喷嚏时，要使用纸巾等摀住鼻子和嘴
3. 避免跟感冒或类似流感症状的人士近距离接触
4. 肉、蛋类食物要彻底煮熟后食用
5. 避免跟野生或农场动物无防护接触
怎么洗手才算干净？
如果用香皂和水洗手，务必揉搓时间在40-60秒以上。
如果用酒精免洗液洗手，务必揉搓时间在20-30秒。
在潮湿的市场买菜怎么才安全？
1. 在接触动物和动物制品后，要用肥皂和清水洗手
2. 避免接触眼睛、鼻子以及嘴巴
3. 避免接触生病的动物和变质的肉
4. 避免在市场上接触流浪动物、废弃物和废水
在潮湿的市场工作怎么才安全？
1. 在接触动物和动物制品后，频繁使用肥皂和清水洗手
2. 每天至少消毒一次设备和工作区域
3. 处理动物和动物产品时，穿防护服、戴手套并戴上面部防护罩
4. 下班后脱下防护服，每天清洗完毕后留在工作现场
5. 避免家人接触弄脏的工作服和鞋子。
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