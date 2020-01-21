中共政法委罕见厉文 刻意迟报瞒报疫情钉历史耻辱柱

中共中央政法委微信公众号“长安剑”1月21日发表的文章，文中写道，自欺欺人，只会让疫情愈演愈烈，把一场原本可控的天灾，变成付出巨大代价的人祸。该文警告，刻意迟报瞒报者将被钉在历史耻辱柱上。

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据联合早报今天报道说，中共中央政法委指：刻意迟报瞒报者将被钉在历史耻辱柱上。

中共中央委员会政法委员会发文表示，谁为了一己之利，刻意迟报瞒报，谁就将永远被钉在历史的耻辱柱上。据中共中央政法委微信公众号“长安剑”1月21日发表的文章，文中写道，自欺欺人，只会让疫情愈演愈烈，把一场原本可控的天灾，变成付出巨大代价的人祸。

该报道称，文章强调，武汉新型肺炎让很多人联想到2003年的SARS疫情。但当年信息公布的那条老路，“我们没有重走”。文章写道，中国国家卫生健康委员会请出了当年抗击SARS的领军人物钟南山。让民众安心的不仅是钟南山的防疫经验，而是信息公开带来的高度重视。

据该文章强调，比病毒传染更可怕的，是恐慌的传染。唯有公开，才能最大程度地减少恐慌。及时准确权威地公布疫情相关的所有信息，是另一种防止疫情外溢的非物理隔离手段。

报道称，该文章引述中国国家主席习近平1月20日对疫情的指示：要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。文章表示，“把人民放在心中最高的位置”不是一句口号，而是行动。“谁把政客的面子，看得比人民利益还重，谁就是党和人民的千古罪人。谁为了一己之利，刻意迟报瞒报，谁就将永远被钉在历史的耻辱柱上。”

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