前国际刑警主席孟宏伟今遭判13年 未剥夺政治权利引聚焦

中国天津市第一中级人民法院今天对前公安部副部长孟宏伟受贿案一审公开宣判，孟宏伟被判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元.中央社报道指判决并未剥夺孟宏伟政治权利。孟伟宏的妻子高歌与一对双胞胎儿子已于2019年5月获得法国政治庇护，并保有其法国资产。

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据中央社今天报道，国际刑警组织前主席孟宏伟受贿被判13年6月。2008年9月底，孟宏伟在国际刑警组织（Interpol）主席任内自法国总部返回中国后失联。同年10月，他的妻子高歌在法国报案并向外媒控诉孟宏伟遭到中国当局政治迫害，引发国际关注。

该报道说，2018年10月8日，中国公安部通报，孟宏伟涉嫌收受贿赂，正接受调查。2019年5月10日，他被依受贿罪起诉；同年6月20日一审开庭审理，至今天才一审宣判。

报道引据天津第一中院官网通报，经审理查明，2005年至2017年，被告人孟宏伟在担任公安部党委委员、副部长、中国海警局局长期间，利用职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、职务升迁等事项上谋取利益，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，透过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受相关人员给予的财物共计折合1446万余元。

法院认为，孟宏伟的行为构成受贿罪，应依法惩处。鉴于孟宏伟到案后主动交代了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，并考虑“有部分赃款赃物未能追缴”等情节，法庭依法作出上述判决。据通报，孟宏伟当庭表示服从法院判决，不上诉。今天宣判罕见并未剥夺他的政治权利。

中央社说，孟宏伟落马的真正原因，众说纷纭，但此举使得中国失去在国际刑警组织的主导地位。

2019年3月27日，中国公安部长赵克志主持召开公安部党委（扩大）会议，传达学习党中央关于给予孟宏伟开除党籍、开除公职处分的决定，宣称要彻底肃清“周永康、孟宏伟的遗毒遗害”，暗示孟的落马与周永康案有关。

孟伟宏的妻子高歌与一对双胞胎儿子已于2019年5月获得法国政治庇护，并保有其法国资产。