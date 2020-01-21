北京故宫豪车撒欢震惊 台北故宫民众监督无处炫特权

中国故宫内闯入特权者豪车撒欢炫富事件，台湾的故宫方面则说，不会有这样的丑闻发生。专家称因为第一个法律规范，第二个行政规范，第三个是人民的监督，第四个是自我的意识，这几个方面来讲，基本上没有这类似的特权。台湾民主化以后，一般民众对政府的基本要求就是反特权，不太会出现类似北京故宫的特权行为。

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据自由亚洲报道，故宫有两座，奔驰只能进一家。网名“露小宝LL”的青年女子在微博上发布照片，露骨地炫耀她和另一位青年女子把奔驰越野车开进了故宫博物院太和门广场，并停在太和殿金水桥旁边。

刚刚过去的这个周末，虽然有中美经贸协议签署、新型冠状病毒传播等重大事件，但占据中国社媒头条的却是红三代把特权车开进了故宫。但与北京的故宫相比，台湾的国立故宫博物院却鲜有特权现象。这起在网络上激起千层浪的事件发生在上周五（1月17日）。网名“露小宝LL”的青年女子在微博上发布照片，露骨地炫耀她和另一位青年女子把奔驰越野车开进了故宫博物院太和门广场，并停在太和殿金水桥旁边。她在博文中写到，“赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿。”

该报道说，故宫是世界文化遗产，在中国具有崇高的文化地位，机动车一般不许入内。“露小宝LL”的行为立即被网民广泛指责为特权现象。据海外亲北京的媒体多维网报道，这位“露小宝LL”是中共建政元老之一何长工的孙子何刚的妻子高露，也就是通常所谓的红三代。

报道引述身居纽约的中国医生何岸泉认为这在中国稀松平常：“故宫这个事件展现的特权是冰山一角，只是很表面的一层，她只是把奔驰开进去，压了一下地皮，和其他特权比起来，真的是小巫见大巫。 ”旅居美国的中国战略分析杂志社社长李伟东曾多次参观故宫，他分析说，这一事件还未必要上升到红色特权的高度：据他认为，“中国这个腐败或者特权是无处不在的，还有很多低等级的特权，就是看门的给你放个口子，这车就进去了。”

该报道说，故宫博物院在17日事件发生当天，很快通过微博发表声明，承认了奔驰车开进故宫的事实，并且深表痛心、诚心道歉。但周一，故宫博物院院长王旭东又再次声明，解释说，事件的起因是因为上周一，在闭馆日有活动，博物院临时改变了停车处，并且停车的地面是现代材料。前后矛盾的说法并没有引来网友的谅解，反而遭到了耻笑，并进一步引发了对故宫博物院管理体制的质疑。

故宫的管理历年来饱受批评。早在2011年，媒体就历数了故宫的十大丑闻。例如：就在2011年，故宫内的建福宫花园被委托企业擅自用来招揽富豪会所的成员。同一年，新闻还爆出，故宫图书馆善本书库在7年里丢失了上百本古籍。

但在故宫停车事件中，网友更为关心的还是特权现象。

上周，中共中央党校主办的《学习时报》吹捧中国国家主席习近平有“平民情怀、贵族气质"。李伟东借用这种说法，批评了故宫停车事件的本质，“他们认为他们是这个国家的执政党，他们当了权了，他们就是贵族。他们脑子里就是这个概念。红色一代、二代、三代，反正红色家族在掌权，我们就是贵族。这实际是经典的专制意义的贵族。”

自由亚洲说，在台湾，有一座与北京故宫博物院遥相呼应的国立故宫博物院。与北京故宫不同，台北的这座博物院主要是收藏从北京故宫搬运到台北的部分文物。身在台湾的淡江大学黄介正教授指出，在这个博物院没有特权的空间：“第一个法律规范，第二个行政规范，第三个是人民的监督，第四个是自我的意识，这几个方面来讲，基本上没有这类似的特权。”据黄介正说，台湾民主化以后，一般民众对政府的基本要求就是反特权，不太会出现类似北京故宫的特权行为。

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