姆努钦：美中达第2阶段协议 关税可能不会全移除

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）接受《华尔街日报》（WSJ）专访时指出，美国与中国若达成第二阶段贸易协议。未必会带来移除全部现有关税的“爆炸性改变”。

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姆努钦表示：“我们可能在进行2A阶段协商时，取消部分关税。我们可以在整个过程中循序渐进。”姆努钦日前曾告诉媒体，第二阶段协商可能分为2A、2B、2C等好几轮协商。

美国总统特朗普1月21日在瑞士达沃斯（Davos）出席世界经济论坛（WEF）年会时则指出，美中关系空前良好。他又说，与中国的第二阶段贸易谈判很将就会开始，在第二阶谈判期间，多数关税将保持不变。

《华尔街日报》报导，姆努钦也警告义大利及英国，若两国对Alphabet Inc.旗下的谷歌（Google）以及脸书（Facebook）等科技业者开徵数位税，将面临美国的关税措施。

在姆努钦对两国发出警告之前，法国已同意暂时延缓课征数位税，并向美国保证要避免贸易战，将谈判时程延长至今年底。

姆努钦还提及，特朗普政府将提出对美国中产阶级额外减税。他表示：“我们正在计划，很快就会推出。”

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