总统选举惨败 国民党疑要跟共产党翻脸了

台湾2020年总统大选国民党被指惨败，国民党主席吴敦义携一众党务官员引咎辞职。国民党定于不久后补选党主席，但党内呼吁改革声音提高。除了要求老一代让位，国民党根本路线也被要求改弦更张，其中包括对两岸关系定位。竞选未来国民党主席人选之一，国民党前副主席郝龙斌被认为是实力派，他公开说，国共已无共识，国民党要凝聚新共识。

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据联合早报今天引述台湾媒体报道，郝龙斌称国共已无共识，国民党要凝聚新共识。表态参选国民党主席补选的国民党前副主席郝龙斌表示，民进党不承认“九二共识”，中共不承认“一中各表”，国共之间也没有共识，国民党内必部须凝聚新的共识，否则发展会受限。

该报道引据《自由时报》消息，郝龙斌表态参选国民党主席补选后今天（1月21日）首度接受广播节目专访。郝龙斌强调，国民党党主席不是政治人物下一个位置的跳板。党主席最重要的任务是建立世代传承平台，寻找中兴人才及未来可能的总统候选人、接班梯队，帮国民党度过重大挫败后的危机。

据郝龙斌指，党内文化要改变，国民党最常看到在中央常务委员会“大家客客气气”，未充分表达意见。他认为，党内不要是一言堂，可以挑战党主席或不同意见的人，但达成共识后，要尊重大家的共识。

该报道说，关于近期两岸论述的讨论，郝龙斌认为，国民党困境是，民进党不接受九二共识，把九二共识抹红成一国两制；共产党本来跟国民党达成九二共识，在马英九政府时期创造两岸和平红利，但共产党现在不接受一中各表，没有一中各表就没有九二共识，国民党跟共产党间也没有共识，国民党若不想出方式凝聚自己对两岸的论述，未来发展会受限。

对于未来与其他小党的合作，郝龙斌表示，若他当选党主席，只要是跟国民党核心理念、意识形态不冲突的事情，都愿意跟台湾民众党、时代力量合作，甚至民生议题跟民进党合作也不为过。

据消息说，昨天（20日）刚刚宣布参选国民党主席的郝龙斌，今天傍晚将拜会台湾前立法院长王金平，目的为请益并寻求支持。

