习近平受挑战 故宫豪车撒欢全国公愤警示民众对特权与贫富悬殊不接受

上周五发布的这些照片在中国引发了一场有关富裕家庭享有特权的辩论。与此同时，中国主席习近平正试图说服公众，他在努力消除腐败，缩小贫富差距。纽约时报说，该事件继续发酵，中国特权阶级受审视。纽约时报引述专家认为，以前中国人承认贫富之间存在鸿沟，现在他们不再接受这种差距，这也对习近平提出了挑战。

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据纽约时报报道，开车进故宫事件发酵，中国特权阶级受审视。豪车进故宫这些照片几乎是一经发出就引得群情激愤。er 照片中，两名女子在中国最神圣的地方之一：北京故宫里，微笑着炫耀一辆闪亮的梅赛德斯-奔驰SUV。其中一名女子在微博上炫耀自己（在闭馆日）得到特别允许进入故宫“撒欢”。故宫是一个以拥挤闻名的旅游景点。

该报道说，上周五发布的这些照片在中国引发了一场有关富裕家庭享有特权的辩论。与此同时，中国主席习近平正试图说服公众，他在努力消除腐败，缩小贫富差距。

许多民众谴责涉事女子高高在上，该女子经常在社交媒体上炫富。一些人说，她玷污了紫禁城这座中国古代帝王的住所，习近平曾试图将其打造成中国文化遗产的一张世界名片。

据一个微博名为丁磊的用户写道，“不要用你的特权碾压中国的脸面。”

故宫通常禁止车辆入内，目前尚不清楚涉事女子及相关车辆是如何获得许可的。故宫博物院在社交媒体上也受到了广泛的批评。它在周五的一份声明中承认，周一闭馆期间“开车进故宫事件”属实，但未透露其他细节。该机构还表示，他们对所发生的事情“深感痛心”，誓言将“严格管理”，杜绝此类现象在今后发生。

微博名为“露小宝LL”的这名女子最初曾为自己的行为辩护。她后来在微博发帖称，自己是来故宫看展的。她说，“取个景不违法吧？”中国媒体发布的截图显示，这名女子写道。“你们不知道可以，但是随便骂人就很不对了。”她的社交媒体帖文引发了广泛的奚落，这些帖文随后被删除。

纽约时报说，她没有立即回复我们在周六发出的寻求置评的信息。

该报道说，这名女子发布的照片迅速在中国互联网上传播开来，吸引了成千上万的评论，并激发出大量米姆和评论文章。一些人贴出描述一名富有的北京纯真少女寻求冒险的短篇故事。还有人传播假的奔驰广告，声称它的汽车可以穿越任何地形，甚至紫禁城。

据分析人士说，对照片产生的大规模愤怒反映出，在政府承诺教育、医保和社会福利公平之时，中国社会对人脉丰富的个人所享有的特权感到焦虑。据苏州的西交利物浦大学媒体与传播学讲师钱忆亲说，“以前，中国人承认贫富之间存在鸿沟，”钱忆亲说，“现在，他们不再接受这种差距。”

这对习近平提出了挑战，因习近平经常谈到希望减少经济不平等以及消除腐败。据钱忆亲说，“从党的角度来看，你想保持国内稳定，不希望出现这类小问题，而这可能会引发更大范围的反对。”

纽时称，周六，严格控制互联网的中国政府似乎希望限制对该话题的讨论，审查了微博和其他社交媒体网络上的一些帖子。执政的中国共产党的官方报纸《人民日报》周六发表评论称，国家文物受到了侵犯。《人民日报》写道：“规则面前，人人平等，任何人都没有‘撒欢儿’的特权。”