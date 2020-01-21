新型肺炎蔓延中国四省市 全球223人感染 死亡增至4人 专家吁尽量勿往武汉

武汉新型冠状病毒肺炎继续在中国蔓延，并出现人传人，除了爆发地武汉有198人确诊最多病例外，广东省及北京和上海两个直辖市亦有人受感染，令全中国确诊病人增至219人；连外国4名患者，全球有213人感染武汉新型肺炎。当中，武汉再有一名病人死亡，令死亡人数增至四人。曾到武汉了解情况的香港专家袁国勇以新型肺炎「疫区」形容武汉，他和中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山都警告市民，如非必要，勿往武汉。

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香港大学感染及传染病中心总监何栢良今(21日)早在电台节目中表示，现时的情况是「亮了两盏红灯」，第一是确诊个案在短时间内喷射式上升，第二是疫情在武汉以外的地区广泛传播，估计病毒正在适应或已经适应人传人的传播方式。

由于香港与中国接壤，且两地交流频繁，港府食物及卫生局局长陈肇始形容，香港出现武汉肺炎确诊个案可能是「下一分钟」的事情，为此，香港将加强预防，即日起，武汉来港航班的旅客须填写健康申报表，若符合呈报准则，便须到公立医院接受隔离；另外，由病发前曾赴武汉，医生便须呈报个案，扩大至曾赴湖北省出现病征亦须呈报。

武汉市卫生健康委员会今天晨公布，截至19日午夜，再有一名新型肺炎患者死亡，令死亡人数增至四人。男死者姓陈，89岁，于本月13日发病，五日后因严重呼吸困难入院救治，翌日午夜抢救无效死亡。

卫健委续称，仍然留院治疗的169人中，重症35人、危重症9人。另有15名医护人员确诊感染，一名医护人员属疑似病例，16人中，一人病情危重，其余病情稳定。一般理解，医护人员受感染是病毒可以人传人的证明之一。而钟南山已表示，此病肯定可以人传人。

另外，上海亦新确诊一名新型肺炎个案，令该市确诊患者增至二人，疑似个案则有四人。新增确诊患者是一名35岁男子，他在11日从武汉反回上海后，出现发烧、咳嗽、流鼻涕等症状，五天后于门诊就医并入院隔离治疗，对新型冠状病毒检测结果是阳性。至于首宗确诊个案的患者则是武汉赴沪的56岁女居民。

至少尚有4省有疑似个案

至于其他省市，广东省是武汉以外最多确诊新型肺炎个案的地方，共有14宗，分别是深圳9宗、珠海3宗、湛江及惠州各一宗；9男5女患者中，有两人未曾到过武汉，但与病患者有密切接触史，这亦是病毒人传人的左证。

北京方面，亦有5宗确诊个案。

除上述四个省及直辖市外，四川、云南、广西及山东等多个省市亦有疑似病例。

国家卫健委高级别专家组组长钟南山表示，武汉与广东已出现病毒人传人，他建议体温高者不要离开武汉，估计春节期间患病人数还会增加，要防止传播及出现超级传播者。